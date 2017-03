TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,2%

Được dự báo từ trước, điện, xăng, tỉ giá biến động mạnh là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 3 tăng mạnh hơn hẳn so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Cả 11 nhóm hàng đều tăng giá so với tháng 2, mạnh nhất là nhóm giao thông tăng đến 7,73% là do giá xăng dầu tăng. Các dịch vụ, hàng hóa khác cũng gián tiếp bị đẩy giá do chi phí vận tải tăng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng thêm 2,38%, trong đó dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng đến 4,09%, lương thực tăng 1,22%, thực phẩm tăng 1,65%.

CPI bình quân ba tháng đầu năm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi TP.HCM áp dụng cách tính CPI mới (tháng 11-2009) đến nay, đây là tháng có mức tăng mạnh nhất. tác động của đợt tăng điện, giá xăng dầu, tỉ giá đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả thị trường, tạo nên bất thường của chỉ số giá tiêu dùng tháng này.

THANH HẢI