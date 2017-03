TP.HCM: CPI tháng 1 tăng 1,01%

Tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở điện, nước và vật liệu xây dựng (tăng 2,21%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng cao (tăng 1,35%), kế đến là nhóm đồ uống và thuốc lá (tăng 1,06%); nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 0,93%); nhóm giao thông (tăng 0,82%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,84%); các nhóm còn lại tăng nhẹ hoặc không biến động.



Riêng về nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, sau khi tăng cao ở tháng trước (tăng 2,37%), tháng này tiếp tục tăng mạnh ở các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm.



Do tháng 1 là tháng giáp Tết nên hầu hết các mặt hàng đều tăng cao so với tháng trước, nhất là các mặt hàng gạo, dầu mỡ, gia súc, gia cầm, thủy hải sản tươi sống, trứng các loại, nước chấm, gia vị, trái cây, bánh mứt… Tuy nhiên, CPI tháng này thấp hơn so với tháng 12-2010 (tăng 1,61%) và tháng 1-2010 (1,27%).



Nguyên nhân là do chương trình bình ổn giá phát huy hiệu quả, đã tác động trực tiếp đến thị trường và ổn định giá cả trên địa bàn TP.HCM.



Từ nay đến tết, TP.HCM kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, tăng giá đột biến và tăng cường kiểm tra việc chấp hành các qui định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các điểm bán lẻ, siêu thị…, kiểm tra việc chấp hành cam kết của các DN tham gia bình ổn giá.





Theo T. Nhân (NLĐ)