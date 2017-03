TP.HCM: CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng 9

Trong đó, nhóm nhà ở điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 1,46% do giá vật liệu xây dựng tăng, giá gas từ đầu tháng thêm 16.000 đồng/bình 12 kg, giá dầu hỏa tăng 0,87%... nên đẩy CPI nhóm này tăng lên. Nhóm có CPI tăng cao thứ hai là hàng hóa dịch vụ với 1,02%, thứ ba là nhóm giao thông tăng 0,49% do tác động của giá xăng dầu tăng trong tháng 9 và giá một vài loại xe đạp, cước taxi tăng nhẹ. Các nhóm còn lại tăng nhẹ, riêng nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,44% và nhóm văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,02%.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2011, CPI tháng 10 của TP tăng 4,86%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2012, CPI tăng 3,8%. Mức độ tăng giá của 10 tháng đầu năm 2012 thấp hơn nhiều so với 10 tháng đầu năm 2011 (khoảng 0,38%/tháng năm 2012 so với 1,37%/tháng năm 2011).

TÚ UYÊN