TP.HCM: CPI tháng 11 tăng nhẹ 0,10%

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cùng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm nhẹ lần lượt 0,18% và 0,10%. Các nhóm còn lại khác nhẹ dưới 1%.

Cụ thể, so với tháng trước, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,71%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,42% (riêng giá vật liệu xây dựng giảm nhẹ -0,22%). Nhóm giao thông tăng 0,06%, trong đó giá xăng giảm 500 đồng/lít đẩy chỉ số giá nhóm này tăng nhẹ, riêng giá vé máy bay tăng 4,30%, vé ô tô khách đường dài tăng 0,50%, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông không thay đổi giá.

Như vậy, so cùng kỳ năm 2011, CPI TP.HCM tháng 11 tăng 4,66%, tính chung 11 tháng tăng 3,90%. Mức độ tăng CPI trung bình 11 tháng đầu năm 2012 thấp hơn nhiều so 11 tháng đầu năm 2011 (0,35% so với 1,26%).

TÚ UYÊN