TP.HCM: CPI tháng 5 giảm 0,16%

Trong 11 nhóm tính CPI có đến năm nhóm hàng giảm so tháng trước. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 1,45% do giá gas tháng 4 giảm cộng với sức mua ngành xây dựng như sắt thép, xi măng giảm. Giảm nhẹ thứ hai là nhóm y tế giảm 0,02%, nhóm giao thông giảm 0,52%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,09%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,31%. Nhóm góp phần quan trọng trong rổ tính CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng nhẹ 0,05%. Riêng nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34% do tháng này với hai ngày lễ lớn 30-4 và 1-5 nên đây cũng là hiện tượng bình thường như các năm trước.

Nhóm vật liệu xây dựng giảm 1,45% so với tháng trước do sức mua yếu. Ảnh: HTD

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng cao nhất 0,53% chủ yếu ở mặt hàng bia rượu. Nhóm may mặc, mũ nón giày dép tăng 0,34%. Các nhóm còn lại đứng hoặc tăng không đáng kể. Một số chuyên gia nhận định chỉ số CPI tháng này đã phản ánh sức mua người dân vẫn còn thấp. Bởi tháng này trùng với hai ngày nghỉ lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường khuyến mãi kích cầu tiêu dùng nhưng lượng hàng bán ra không tăng do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. So với cùng kỳ năm 2012, CPI tháng 5 tăng 2,22% và so với tháng 12 năm trước tăng 0,66%.

TÚ UYÊN