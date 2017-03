TP.HCM: CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ

Tăng cao nhất là nhóm giao thông 1,3% do tác động của việc tăng giá xăng dầu mới đây. Tiếp đến là nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,4% chủ yếu do giá tour du lịch (trong nước) tăng đến 1,9% khi nhu cầu dịp hè cao. Nhóm đồ uống và thuốc lá thì tăng 0,13% do giá rượu mạnh và bia các loại tăng. Nhóm hàng ăn (thịt, dầu ăn, rau các loại) và dịch vụ ăn uống tăng nhẹ 0,11%. Tương tự là nhóm may mặc với mặt hàng quần áo may sẵn và giày dép tăng nhẹ.

Các nhóm còn lại như nhà ở, điện nước, chất đốt; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục có giảm nhưng không đáng kể.

Cục Thống kê nhận định đây là tháng thứ hai chỉ số CPI của TP.HCM tăng nhẹ (tháng 6 tăng 0,12%) và là mức tăng thấp thứ hai trong các tháng có chỉ số CPI tăng từ đầu năm 2013. Tính ra, mức độ tăng giá của bảy tháng đầu năm 2013 thấp hơn so với bảy tháng đầu năm 2012. Vì bình quân mỗi tháng trong bảy tháng đầu năm nay có mức tăng xấp xỉ 0,12%, trong khi mức trung bình năm 2012 là xấp xỉ 0,21%.

TUYẾT TRẦN