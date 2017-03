TP.HCM: CPI tháng 9 tăng gấp đôi tháng 8

Trong 11 nhóm hàng tính CPI, tăng cao nhất là nhóm giáo dục 6,77% do hầu hết các trường đều tăng học phí năm học mới. Tháng 9 hằng năm chỉ số này đều tăng cao và tác động đến CPI của tháng (năm 2009 tăng 13,34%; 2010 tăng 5,57%; năm 2011 tăng 4,54%). Tăng cao thứ hai là nhóm giao thông 4,14%, chủ yếu do giá nhiên liệu giá dịch vụ giữ xe tăng. Thứ ba là nhóm nhà ở điện nước, chất đốt vật liệu xây dựng 1,84% do giá gas và giá dầu tăng.

Mặc dù giá xăng dầu liên tục tăng nhưng chỉ số của nhóm hàng thực phẩm tháng 9 không tăng cao nhờ chương trình bình ổn giá cũng như các chương trình khuyến mãi của siêu thị.

Như vậy so cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9 tăng 4,63% và từ đầu năm đến nay tăng 3,38%.

T.UYÊN - VL