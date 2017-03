TP.HCM: Dịch vụ Internet kết nối dial up “hết thời”

Trong năm 2008, số lượng thuê bao dial up giảm 80%, hiện nay chỉ còn khoảng 104 ngàn thuê bao dịch vụ này. Trong khi đó các thuê bao Internet băng thông rộng tăng hơn 35,7% trong năm 2008, ước đạt hơn 500 ngàn thuê bao.

Dịch vụ Internet dial up xuất hiện cách đây khoảng hơn chục năm. Ban đầu dịch vụ này thu hút được lượng lớn người tiêu dùng do kết nối dial up đi cùng đường dây điện thoại nên việc kết nối Internet khá dễ dàng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, với việc phát triển Internet băng thông rộng tốc độ cao, Internet sử dụng dial up đang có xu hướng bị khai tử.