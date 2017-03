TP.HCM: Doanh nghiệp không thiếu tiền, chỉ lo đầu ra

Tại cuộc họp thường kỳ sáng 2-3 của UBND TP.HCM với các thành viên UB để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trong tháng, bà Quách Tố Dung - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết đến cuối tháng 2, các doanh nghiệp (DN) đã được vay vốn hỗ trợ lãi suất gần 9.500 tỷ đồng. Số tiền này đã được giải ngân. Cũng theo bà Dung, lãi suất đã giảm đến mức DN có thể “chịu đựng” được. Nhưng điều DN lo lắng nhất hiện nay là giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Các DN mong muốn TP có giải pháp tốt cho kích cầu. Phía ngân hàng cũng khẳng định ngân hàng không thiếu vốn cho vay và có khả năng đáp ứng yêu cầu của DN.

Theo ông Trương Văn Lắm, Chánh văn phòng UBND TP, kinh tế TP tiếp tục vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong hai tháng đầu năm ước đạt hơn 42.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 38,2%). Giá trị sản xuất công nghiệp cộng dồn hai tháng đầu năm đạt gần 62.000 tỷ đồng, tăng 2,9%. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Riêng chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,31% so với tháng trước và là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ hơn 24 năm qua.

Tuy nhiên, ông Lắm cũng cảnh báo kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó biểu hiện rõ là sự giảm sút của ngành xuất khẩu, đầu tư và du lịch. Kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng chỉ đạt 2,63 tỷ USD, giảm 17,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 26,7%). Số DN thành lập mới cũng giảm 1% về số lượng và giảm 66% về vốn đăng ký. Hai tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến TP giảm 10% so cùng kỳ, khoảng 520.000 người với tổng doanh thu khoảng 5.200 tỷ đồng. “Với tình hình khó khăn như hiện nay, tôi e rằng chỉ tiêu du lịch TP giao trong năm nay khó đạt được” - đại diện ngành du lịch nói.

Ông Huỳnh Văn Minh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cho biết tình hình các DN của Satra tiếp tục gặp khó khăn hơn năm 2008, các đơn đặt hàng giảm mạnh. “Tôi nghĩ ngoài việc hạ lãi suất, hỗ trợ vốn vay mới, nên chăng TP có chính sách cho DN đảo nợ để xoay sở cho các khoản nợ cũ” - ông Minh đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các đơn vị tiếp tục ưu tiên giải quyết khó khăn cho các DN ngay trong tháng 3, đồng thời chú ý giải ngân vốn cho các công trình cơ bản để khởi công ngay trong mùa khô. Sở Xây dựng triển khai nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà cho sinh viên và công nhân. Về việc kích cầu tiêu dùng, ông Quân cũng đề nghị các DN cần tập trung vào thị trường nội địa, những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu cuộc sống để thu hút lượng tiêu thụ trong nhân dân.