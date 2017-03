TP.HCM: Dự báo CPI tháng 3 tiếp tục tăng cao

Trong đó, tất cả 11 nhóm hàng trong rổ tính CPI đều tăng, thấp nhất là nhóm bưu chính viễn thông có mức tăng 0,1% và cao nhất là nhóm đồ uống và thuốc lá là 3,45%.

Cùng ngày, Hà Nội cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,98% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2010 thì tăng tới 11,72%. Cụ thể, ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên so với tháng trước, chỉ số giá của 10 nhóm hàng tiêu dùng còn lại đều tăng. Hai nhóm hàng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá có chỉ số giá tăng mạnh với mức tương ứng lần lượt là 4,17% và 2,25%; trong đó mặt hàng lương thực tăng cao tới 5,37%.

Theo ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Công Thương TP.HCM, tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên hằng năm, CPI của tháng này thường tăng cao do nhu cầu mua sắm tiêu dùng tất cả nhóm hàng trong dịp tết tăng mạnh. Trong đó, đặc biệt nhóm hàng thực phẩm được tiêu thụ mạnh. Tuy trong tết vừa qua không có hiện tượng đột biến về giá nhưng giá một số mặt hàng thực phẩm như thịt heo, bò, gà, trứng, thực phẩm chế biến, trái cây... đều tăng cao. Riêng nhóm hàng lương thực, trong tháng 2 giá tăng nhẹ do đang đứng ở mức cao từ tháng trước tết.

Sở Công Thương TP cho biết năm nay người tiêu dùng có khuynh hướng chuyển sang tiêu dùng hàng thực phẩm chế biến nấu chín, thực phẩm trữ mát, đông lạnh và thực phẩm đóng hộp của các DN lớn trong nước để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy giá một số mặt hàng như mực, tôm, cá, thịt bò tăng cao hơn những tháng thường nhưng nhìn chung mức tăng CPI tháng này vẫn có mức tăng thấp hơn so với tháng 2-2010. Do có sự chuẩn bị chủ động trong chương trình bình ổn giá, nên các DN, trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa kinh doanh và dự trữ tốt, góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường dịp tết vừa qua.

Ông Nguyễn Doãn Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền, cho biết thêm sau tết giá một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống tăng (từ mùng ba tết) như cá thác lác, mực, tôm, cá chép, cá lóc đồng đều tăng từ 30% đến 40%. Nguyên nhân do đây là nhóm mặt hàng được nhiều người lựa chọn sau tết, sức mua tăng cao nhưng ngư dân đánh bắt xa bờ nghỉ tết và lượng hàng về các chợ đầu mối không nhiều khiến cho giá bán tăng cao hơn ngày thường.

Cục Thống kê TP nhận định so với cùng kỳ, CPI tháng 2-2011 đã tăng 9,22% và so với tháng 12-2010, CPI của TP đã tăng 2,97%. Với dự báo, mặt bằng giá mới của thị trường sẽ được thiết lập trong tháng 3, khi giá điện được điều chỉnh, dự báo CPI tháng 3 sẽ tiếp tục tăng cao, đó là điều khiến cho nhiều người băn khoăn về mục tiêu giữ cho CPI cả năm 2011 tăng không quá 7% rất khó thực hiện.

