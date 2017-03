TP.HCM: Giá hàng hóa sẽ giảm 5%-20% trong dịp tết

Theo thông tin từ Bộ Công thương, ngày 29-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và đoàn công tác Bộ Công Thương đã có cuộc làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.



Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2016 của TP đạt 612.018 tỉ đồng, tăng 9,33% so cùng kỳ. Như vậy tỉ trọng tổng mức bán lẻ của TP.HCM chiếm khoảng hơn 20% so với cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng tết là trên 17.000 tỉ đồng, tăng 860 tỉ đồng (5,3%) so với dịp tết năm ngoái; trong đó giá trị hàng bình ổn thị trường là trên 6.800 tỉ đồng.

Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết lượng hàng chuẩn bị phục vụ tết tăng bình quân 15%-20% so với kế hoạch TP giao và tăng 25%-45% so kết quả thực hiện tết Bính Thân 2016. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn, chi phối 35%-52% thị phần như thịt gia cầm, thịt gia súc, gạo, dầu ăn, đường, trứng gia cầm,....



Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu tại cuộc làm việc với UBND TP.HCM ngày 29-11. Ảnh: PT

Dự kiến vào thời điểm cận tết lượng hàng về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 15.000-16.000 tấn/ngày. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia, nước giải khát dự báo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tăng khoảng 30% so với tháng thường; các công ty sản xuất bánh kẹo cũng tăng sản lượng 10-20%, giá không tăng so với tết Bính Thân 2016.

Đặc biệt, Sở Công Thương cho biết giá hàng hóa trong Chương trình Bình ổn thị trường sẽ được giữ ổn định trong suốt hai tháng trước và sau tết (từ 1-1-2017 đến 28-2-2017). Đồng thời các doanh nghiệp tham gia chương trình cũng có kế hoạch khuyến mãi, giảm giá sâu đồng loạt các mặt hàng vào các ngày cận tết như thịt gia súc giảm 5%-10% trong một tháng trước tết, thịt gia cầm giảm 10% trong ba ngày cận tết, rau củ quả, thủy hải sản giảm 15%-20% trong một tháng trước tết, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến giảm 5%-7% trong hai tuần trước tết...



Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa tết tại siêu thị trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PT

Ngoài ra, các hệ thống siêu thị tham gia bình ổn thị trường sẽ kéo giãn thời gian phục vụ khách hàng từ ngày 20 đến sáng 30 tháng Chạp Bính Thân 2016 và khai trương năm mới sáng mùng 2 tết (mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa).



Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về phương án chuẩn bị hàng tết, chương trình bình ổn giá cả thị trường, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các họat động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các điểm bán hàng bình ổn để người dân có thể tiếp cận được nguồn hàng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm với giá hợp lý.