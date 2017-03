TP.HCM: Khách hàng tháo chạy khỏi dự án nhà đất

Ngoại trừ dự án nhà ở Phú Mỹ Hưng còn có khách hàng quan tâm, các dự án bán nhà khác tại các khu vực nóng sốt trước kia như quận 2, 7, 9, Nhà Bè... khách hàng đang đồng loạt tháo chạy. Giải thích điều này, giám đốc một công ty kinh doanh nhà đất tại quận 4 cho biết do ngân hàng thắt chặt nguồn vay khiến các dự án nhà ở bị ế. Lý do là đối tượng mua nhà đầu cơ đã hết vốn, còn người có nhu cầu thật thì chờ giá hạ hơn nữa mới mua. Ghi nhận hiện nay cho thấy giá nhà đất tại khu Nam TP tụt 40% so với trước Tết, như dự án nhà ở Thái Sơn 1, 2 (Nhà Bè) giá chỉ còn 13-14 triệu đồng/m2 (so với lúc trước là 28 triệu đồng/m2). Hay nền đất, căn hộ các dự án tại quận 2, 9 cũng hạ gần 50% so với hồi đầu năm.