TP.HCM: Kinh tế cuối năm còn nhiều thách thức

Rất khó đạt chỉ tiêu thu ngân sách Thông tin về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2013, bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 186.579,3 tỉ đồng, đạt 78,8% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,1%). Theo bà Lan, đây tuy là kết quả khá tích cực nhưng vẫn chưa đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của TP trong năm nay. Trộm cắp ngày càng chuyên nghiệp Theo báo cáo của UBND TP, từ ngày 16-9 đến 15-10 đã xảy ra 539 vụ phạm pháp hình sự, tăng 71 vụ (gần 16%) so với cùng kỳ năm 2012. Đã điều tra khám phá 351 vụ, bắt 426 người (đạt trên 65%), lực lượng tuần tra mật phục bắt 73 nhóm, 231 tên tội phạm các loại. Đáng chú ý, số vụ cướp tài sản giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 55,55%). Tuy nhiên, án trộm tài sản vẫn còn cao (chiếm 51% trong cơ cấu tội phạm) do các băng nhóm trộm cắp thực hiện với phương thức, thủ đoạn ngày càng mang tính chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân, doanh nghiệp để trộm cắp xe máy hoặc tài sản có giá trị lớn.