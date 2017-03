TP.HCM ký kết tiêu thụ chanh không hạt, chuối, rau thơm của Long An

Theo đó các doanh nghiệp thực phẩm, bán lẻ lớn của TP.HCM như Công ty Vissan, Satra, Saigon Co.op, San Hà, Ba Huân… đã ký hợp đồng hợp tác phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP và tiêu thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh của các đơn vị HTX ở huyện Cần Giuộc và toàn tỉnh Long An. Cụ thể những mặt hàng nông sản như chanh không hạt, chuối, rau củ quả, đặc biệt là rau thơm, thịt heo, gà nuôi đạt chứng nhận Viet GAP của tỉnh này đã được các đơn vị TP.HCM cam kết tiêu thụ đầu ra.

Bên cạnh đó, tại buổi hội thảo các doanh nghiệp và lãnh đạo Sở Công Thương hai tỉnh đã trao đổi, giải quyết những khó khăn vướng mắc của nông sản tỉnh Long An. Theo đó, nông sản tỉnh này dù đạt chất lượng, đa dạng chủng loại nhưng tiêu thụ bấp bênh, thiếu tính liên kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ lớn gần kề là TP.HCM.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thị trường tiêu thụ hàng hóa của TP.HCM lớn nhất nước nhưng các đơn vị TP.HCM chỉ cung ứng được 20% lượng hàng hóa còn 80% nhập về từ các tỉnh, thành khác chủ yếu là các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ. Long An là tỉnh có vị trí thuận lợi nhất để cung cấp hàng hóa nhất là nông sản, thực phẩm cho TP.HCM, tuy nhiên vẫn còn hạn chế.



Chuối hiện đang là mặt hàng chủ lực xuất khẩu của tỉnh Long An

Theo bà Trang, tỉnh Long An cần tuyên truyền thay đổi nhận thức người nông dân về sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng. Đồng thời tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho các HTX sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt Viet GAP, Global GAP bằng vốn, kỹ thuật. Và Long An cần quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất tập trung quy mô lớn để cung cấp sản lượng lớn, giảm giá thành, áp dụng khoa học kỹ thuật mới tăng sức cạnh tranh.

Đối với vấn đề thu mua hiện nay vẫn đang thả nổi cho thương lái, tỉnh cần hỗ trợ thành lập những đơn vị thu mua đầu mối rồi từ đây cung cấp trực tiếp cho các DN TP.HCM, hỗ trợ tạo điều kiện cho các DN đầu tư nông nghiệp tại Long An.

Các DN phân phối bán lại tại TP.HCM cho biết Long An có nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh có tiếng như gạo Nàng Thơm Chợ Đào, dưa hấu Long Trì, dứa Bến Lức, thanh long, chanh không hạt… Nếu sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn an toàn thì chắc chắn đầu ra sẽ tiêu thụ ổn định và tăng trưởng.