TP.HCM: Lần đầu tiên bình ổn giá hướng đến học sinh

“Một trong những công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm đó là chương trình bình ổn giá. Đặc biệt là ba mặt hàng: tập vở, cặp sách và đồng phục học sinh phục vụ cho mùa khai giảng năm học mới 2010-2011 gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam””, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị về tình hình kinh tế-xã hội TP tháng 7 tổ chức hôm qua (26-7).

Bán thấp hơn giá thị trường 15%

Theo bà Hồng, chương trình bình ổn giá các mặt hàng trên được bắt đầu thực hiện từ nay cho đến hết 31-10. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đều đã có cam kết giá bán các mặt hàng phải thấp hơn giá hiện hành ít nhất là 15% và không được tăng giá trong trường hợp giá thị trường tăng lên.

“Riêng các loại sách giáo khoa, sách tham khảo không nằm trong chương trình là bởi Nhà xuất bản Giáo dục đã cho biết nội dung và giá sách năm nay không đổi so với năm 2009. Hơn nữa, TP.HCM đã có tủ sách dùng chung, các em học sinh khó khăn sẽ không phải mua sách mới” - bà Hồng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng chương trình bình ổn giá là rất cần thiết bởi những năm gần đây, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng khai giảng và tháng trước đó luôn cao hơn các tháng khác trong năm.

Chỉ số giá tiêu dùng vào dịp khai giảng luôn cao hơn các tháng khác. Ảnh: THANH HẢI

Theo ông Quân, đại đa số người dân có con em đi học đều là cán bộ, viên chức và người dân lao động. Do đó, nếu bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu trên tức là TP cũng đã tập trung chăm lo rất thiết thực cho đời sống người dân. Góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

“Nếu bình ổn giá thị trường tốt cộng với giá trị công nghiệp tăng 14% thì mục tiêu tăng GDP của TP tối thiểu sẽ là 11,5% thay vì 11% như trước” - ông Quân nói.

Trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2010, bà Hồng đề nghị các sở, ngành TP tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều tiết cung-cầu phù hợp. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, xử lý nghiêm và kịp thời những hành vi vi phạm quản lý giá, lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của nhà nước để đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính.

Cho vay hơn 34 tỉ đồng lãi suất 0%

Để triển khai chủ trương nêu trên, ngay hôm qua Sở Công thương TP đã chính thức thông báo chương trình bình ổn giá ba nhóm mặt hàng dành cho học sinh phục vụ khai giảng năm học mới 2010-2011.

Chín doanh nghiệp sản xuất và phân phối văn phòng phẩm chiếm 30%-40% thị phần tại thị trường TP.HCM sẽ được hỗ trợ vốn vay 34,3 tỉ đồng, lãi suất 0% để thực hiện bình ổn giá ba nhóm hàng vở, cặp sách và đồng phục học sinh. Việc kiểm soát giá bán được Sở Công thương và Sở Tài chính TP.HCM thực hiện.

Hiện có khoảng 10 triệu cuốn vở, 400.000 chiếc cặp sách - ba lô và 300.000 bộ đồng phục học sinh sẵn sàng để bán thấp hơn giá thị trường. Những mặt hàng này sẽ được đồng loạt giảm giá từ 15% tại hàng ngàn điểm bán lẻ trên toàn hệ thống phân phối của chín doanh nghiệp như Vinatext Mart, SaiGon Co.op, Công ty Tập Vĩnh Tiến, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Miti, Mr. Vui, Công ty Hương My (Hà My), Công ty Cổ phần Viễn Đông, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2.

Ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Sở Công thương, cho biết: “Đây là những mặt hàng nằm trong rổ CPI. Do đó, TP quyết định đưa vào danh mục bình ổn giá nhằm góp phần kéo chỉ số CPI sáu tháng cuối năm xuống. TP sẽ tiếp tục thực hiện bình ổn giá những mặt hàng này trong những năm tới”.

THU HƯƠNG - THANH HẢI