TP.HCM lo lắng chuyện kìm giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 của Hà Nội và TP.HCM vừa công bố cuối tuần qua cho thấy nhiều khả năng CPI cả nước tháng 11 sẽ tăng mạnh. Vì vậy, UBND TP.HCM vừa có đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bỏ hạn ngạch nhập khẩu vàng, mở rộng nguồn cung, đáp ứng cung cầu vàng, tránh tình trạng khan hàng và tình trạng buôn lậu. Đáp ứng cung cầu này sẽ giúp tránh tình trạng giá vàng bị đẩy lên cao và sẽ tác động mạnh đến kết quả bình ổn giá cả.

Vàng, USD ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng

Cuối tuần qua, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có cuộc họp với đại diện NHNN cùng đại diện một số ngân hàng, hiệp hội DN TP.HCM để bàn giải pháp ổn định giá vàng, ngoại tệ và lãi suất cho vay phục vụ sản xuất hàng hóa dịp tết Nguyên đán.

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra là hiện nay, tác động của giá vàng và ngoại tệ lên tâm lý người tiêu dùng là rất rõ. Chính điều này đã tác động không nhỏ lên chỉ số CPI.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiều tháng qua, TP.HCM đã nỗ lực bình ổn giá tám nhóm mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, do lãi suất vay của các DN tăng cùng với tác động của giá vàng và tỉ giá tăng mạnh trong tháng 11 đã tác động không nhỏ đến kết quả bình ổn giá các mặt hàng này. TP đã nỗ lực bình ổn trong thời gian dài nhưng vẫn khó kìm giá do tác động quá lớn của giá vàng và tỉ giá. Hiện nay, người dân rất nhạy cảm về các thông tin giá vàng và tỉ giá. Các động thái từ thị trường vàng và ngoại tệ đều tác động mạnh đến tâm lý người dân. Vì vậy, NHNN phải chủ động thông tin các chủ trương, chính sách, để tránh thông tin sai lệch, ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các ngân hàng thương mại nhằm hạn chế sự thiếu minh bạch trong cung ứng ngoại tệ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Bình ổn giá vàng, ngoại tệ thì sẽ trấn an được tâm lý người tiêu dùng và kéo theo bình ổn được giá tiêu dùng.

Về lâu dài, TP.HCM đề nghị NHNN phải bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu vàng. Trước mắt, nên nới lỏng việc cấp quota nhập khẩu đối với DN có uy tín, có chức năng kinh doanh vàng để các DN được chủ động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng. TP cũng đề nghị bãi bỏ quy định về cấp hạn mức sản xuất vàng miếng để đảm bảo việc cung ứng vàng trên thị trường.

Mở rộng nguồn hàng

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết TP.HCM có chủ trương không hạn chế số lượng các DN tham gia chương trình bình ổn nhằm đa dạng hóa nguồn hàng. Khi được chọn, các DN dù không được hỗ trợ vốn nhưng vẫn phải tuân thủ đúng các quy định của TP. Nếu thực hiện tốt, Sở sẽ đề xuất UBND TP.HCM xem xét đưa vào danh sách những DN tham gia và được hỗ trợ vốn trong năm 2011.

Bà Đào cũng cho biết từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ triển khai hệ thống cửa hàng bình ổn tại các chợ và khu dân cư, chuyên bán các nhóm mặt hàng bình ổn giá. Hiện TP đã yêu cầu các quận, huyện rà soát loại toàn bộ các chợ truyền thống để bố trí các cửa hàng bình ổn. Đây sẽ là đầu mối cung cấp hàng bình ổn đến các cửa hàng trong khu vực, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng đến các chợ truyền thống mà vẫn tìm mua được hàng bình ổn.

Được biết, hiện các DN đang lên kế hoạch phát triển các điểm phân phối và bán hàng lưu động ra ngoại thành. Theo dự kiến, từ nay đến tết, TP sẽ có thêm khoảng 100 cửa hàng bình ổn, nâng tổng số lên hơn 2.000 điểm bán. Tuần qua, Sở Công thương cũng đã làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp-khu chế xuất về việc đưa hàng bình ổn vào các khu công nghiệp. Mục tiêu trong những tháng cuối năm sẽ đưa hàng bình ổn vào các bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân. Ngoài ra, các bếp ăn sẽ được bố trí thêm không gian bán các mặt hàng bình ổn cho công nhân.

Để bình ổn giá cả thị trường, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phối hợp tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường từ nay đến tết Nguyên đán 2011. Trong đó, Sở Tài chính triển khai nhanh hướng dẫn và thẩm định việc đăng ký giá và kê khai giá; nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa. Xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm về giá, hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng chủ trương quản lý điều hành của nhà nước và biến động của thị trường để tăng giá, ép giá nhằm thu lợi bất chính.

