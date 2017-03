TP.HCM: Ngành dệt may khát lao động

Đó là nhận xét chung tại giao ban giữa Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động các quận, huyện do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM tổ chức ngày 4-6.

Sa thải rồi, không tuyển lại được

Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động-Tiền lương-Tiền công Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong năm tháng đầu năm nay gần 40.000 lao động bị mất hoặc thiếu việc làm. Trong số này có hơn 21.000 lao động bị mất việc và hơn 18.000 lao động thiếu việc làm. TP đã giới thiệu giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động.

Bà Dân cho biết gần đây, thị trường lao động đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi nguồn cung không đáp ứng được cầu của các doanh nghiệp. Hiện tại TP.HCM có hơn 46.000 doanh nghiệp, trong đó có 533 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tới 61.000 lao động.

Trong số này nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngành may mặc, da giày dẫn đầu (cần 23.000 lao động), đứng thứ hai là ngành xây dựng công trình (cần 13.000 lao động), ngành dịch vụ bảo vệ đứng thứ ba (cần tuyển gần 7.000 lao động).

Về diễn biến tình hình lao động tại các quận, huyện, Ban quản lý các KCX-KCN TP.HCM (Hepza) cho thấy thị trường lao động đã ổn định trở lại. Theo bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó phòng Lao động-Tiền lương Hepza, chỉ tính riêng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong Hepza đã lên tới hơn 11.000 lao động.

Trong khi đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hepza mới chỉ đáp ứng được 2.000 lao động. “Một số doanh nghiệp trước đây sa thải hàng loạt lao động nay hoạt động trở lại, không tuyển được người. Mặc dù họ cử người về tận các tỉnh tuyển lao động cũng không đủ” - bà Thư cho biết.

Lao động phổ thông cũng rất cần

Đại diện Phòng Lao động quận Bình Tân cho biết nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn cũng lên tới 10.000 lao động. Cụ thể như Công ty Lạc Tỷ cần 1.000 lao động. Đặc biệt, một số công ty trước đây tạm ngưng hoạt động nay đã khôi phục sản xuất cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn như Công ty Quốc Du cần 300 lao động.

Đại diện các quận như quận 7, 11, Bình Thạnh,... đều nhận định các doanh nghiệp ngành dệt, may, giày đang rất khát lao động có tay nghề lẫn lao động phổ thông. Chẳng hạn như Công ty May Nhà Bè thông báo cần tuyển dụng 1.000 lao động, Công ty May Trường Phước (quận 11) cần tuyển 300 lao động vẫn chưa đáp ứng đủ.

Khảo sát quanh các KCN, KCX TP.HCM dễ nhận thấy băng rôn tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp treo lên ngày một nhiều. Tại KCX Linh Trung, Công ty May mặc Kollan&Hugo Knit rao tuyển 2.000 công nhân. Khu công nghệ cao, Công ty Nidec tuyển 1.000 lao động.

Bà Dân dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở TP.HCM, nhất là ngành dệt may sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

Người lao động có nhiều lựa chọn

Nguồn cung không đáp ứng cầu cho nên người lao động đang có nhiều lựa chọn về chỗ làm việc.

Bà Thư nêu dẫn chứng một doanh nghiệp ở KCN Tân Tạo xảy ra đình công. Công ty này phải tạm ngưng hoạt động trong thời hạn sáu tháng. Lập tức gần 800 lao động của công ty được các ban ngành giới thiệu qua làm việc ở các công ty khác nhưng người lao động chưa đồng ý.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường lao động đang có sự dịch chuyển. Do tác động giá cả sinh hoạt ở TP.HCM tăng cao, nhiều lao động đã quay về làm công nhân ở các KCN tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được dự báo còn kéo dài sang năm 2010. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động, điều này cho thấy một số ngành có tín hiệu khả quan. Khả năng TP sẽ hoàn thành chỉ tiêu giải quyết mới cho 120.000 lao động trong năm 2009 cho dù năm tháng đầu năm mới giải quyết được 36.000 lao động.

Trước đó, ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho rằng TP.HCM phải nhanh chóng cơ cấu lại ngành nghề cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường lao động. Trong đó, cơ cấu ngành nghề tập trung nhiều chất xám, sử dụng lao động có trình độ cao.