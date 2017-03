TP.HCM nghiên cứu thành lập khu kinh tế đặc biệt

Ngày 17-8, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề cương chi tiết đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP.HCM. Theo đó, ông Quân yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì, phối hợp với các thành viên tổ công tác xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt của TP khẩn trương nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh đề cương chi tiết của đề án này, trình UBND TP trước ngày 30-9-2015.

Theo đó, khu kinh tế đặc biệt của TP.HCM được thiết kế trên địa bàn bốn quận, huyện gồm quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Khu kinh tế đặc biệt nhằm hướng tới mục tiêu tạo động lực, bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, cơ sở hạ tầng… của TP trong những năm tới.

Ông Quân yêu cầu tổ công tác tập trung phân tích sâu, làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi xây dựng đề án và lý do lựa chọn phát triển khu kinh tế đặc biệt tại TP.HCM, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Cần làm rõ ý nghĩa việc thành lập đặc khu kinh tế không chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế mà có ý nghĩa to lớn trong tạo việc làm, thu hút các nguồn lực phát triển, mở rộng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và tri thức quản lý, phát triển tổng hợp vùng trong thời kỳ phát triển mới của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu tổ công tác xác định cụ thể ngành, lĩnh vực ưu tiên, đóng vai trò động lực phát triển của khu kinh tế đặc biệt; đề xuất mô hình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và phương án huy động vốn đầu tư xây dựng đặc khu kinh tế từ khu vực tư nhân, các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế… Đồng thời, đánh giá tính khả thi, hiệu quả, lợi ích, tác động và lộ trình thực hiện đề án.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu tập trung nghiên cứu chế độ, chính sách, thế mạnh phát triển của đặc khu kinh tế gắn với quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước, khu đô thị Phú Mỹ Hưng… nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế phát triển cho khu kinh tế đặc biệt này.

Theo UBND TP, đề án khu kinh tế đặc biệt được kỳ vọng là mô hình mới của TP góp phần phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và các hoạt động kinh tế gắn với hệ thống cảng biển, du lịch sinh thái…

TÁ LÂM