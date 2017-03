TP.HCM: Phát hành trái phiếu cho dự án KĐT mới Thủ Thiêm

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đánh giá, trong tháng 7, kinh tế TP vẫn tăng trưởng. Bảy tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 5% so cùng kỳ năm ngoái ; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 16,5%... Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ đạo trong tháng 8 khẩn trương triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo báo cáo của UBND TP, vốn đầu tư các dự án đã giải ngân đạt 88,4% so với kết hoạch vốn đợt I-2009. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 4,69% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ở một số lĩnh vực tiếp tục giảm như xuất khẩu, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, thu ngân sách.