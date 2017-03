TP.HCM: Quyết liệt hỗ trợ các DN vượt khó

Sáng 3-2, TP.HCM tổ chức tổng kết công tác chăm lo tết Nhâm Thìn 2012, báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và triển khai công tác trọng tâm tháng 2. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức lớn đối với kinh tế TP. Ông Quân chỉ đạo cần tăng tốc, quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để bù đắp cho khoảng thời gian nghỉ tết khá dài vừa qua.

Ông Lê Hoàng Quân cũng cho biết các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã hoạt động trở lại bình thường đến 90%-95%. Ngân sách và các mạnh thường quân đã chung tay chăm lo tết cho bà con TP ước hơn 1.000 tỉ đồng. Các hoạt động chăm lo tết cho bà con nghèo và đối tượng chính sách đi vào chiều sâu, thấm đượm nghĩa tình.

Chương trình bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu mở rộng với gần 2.600 điểm bán lẻ, tăng 380 điểm so với tết Tân Mão 2011 giúp kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,89% so với tháng trước; mức tăng giá của tháng tết thấp hơn cùng kỳ năm trước. Riêng tỉ giá USD giảm 0,16% so với tháng trước, còn giá vàng giảm đến 3,82%. Tuy nhiên, do giá tiêu dùng đang đứng ở mức cao nên người dân chi tiêu tiết kiệm hơn. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt gần 45.000 tỉ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước. Lượng khách du lịch quốc tế đến TP xấp xỉ cùng kỳ, khoảng 310.000 lượt khách nhưng doanh thu tăng đến 37,8%, ước đạt hơn 5.800 tỉ đồng.

Hai kỳ nghỉ tết dương lịch và tết Nguyên đán trong cùng tháng này nên số ngày làm việc thực tế và khối lượng sản xuất giảm nhiều. Giá trị sản xuất công nghiệp sụt giảm 14,8% so với tháng trước. Tổng vốn đầu tư khối doanh nghiệp nội đăng ký mới và bổ sung khoảng 8.900 tỉ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài giảm 76,1% so với cùng kỳ, chỉ có sáu dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn 12 triệu USD...

Ban An toàn giao thông TP cho biết trong tháng tết này, trên địa bàn không xảy ra vụ ùn tắc giao thông nào trên 30 phút. TP cũng không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, chỉ có một tốp khoảng 200 xe tụ tập tại khu vực Bến Vân Đồn, quận 4. Số vụ tai nạn 52 vụ, giảm 50,94%, chết 47 người (giảm 49,46%), bị thương 31 người (giảm 31,11%).

Dịp này, UBND TP đã khen thưởng 152 tập thể và nghệ nhân Nguyễn Minh Phương có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chăm lo tết Nhân Thìn 2012.

BÌNH MINH