TP.HCM sẽ đóng cửa nhiều cây xăng

Không phép vẫn hoạt động

Chính quyền lừng chừng

Làm rõ trách nhiệmTại cuộc họp giải quyết tồn tại của các cây xăng trên địa bàn TP (giữa tháng 11-2010), Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng đề nghị làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan vì sao để các cây xăng này hoạt động từ năm 2006 đến nay. Bà Hồng đồng ý cho các cây xăng đã ngưng kinh doanh được hoạt động trở lại với nguyên tắc: địa điểm kinh doanh phải phù hợp quy hoạch và cây xăng phải đảm bảo các quy chuẩn theo quy định.Riêng 108 cây xăng thuộc đợt 2 nếu ngưng kinh doanh cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu tại TP trong dịp tết sắp tới. Bà Hồng đề nghị các sở ngành khảo sát thực tế, phân loại cây xăng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động, cây xăng nào cần phải cải tạo, nâng cấp cũng như những cây xăng không đủ điều kiện hoạt động, trình UBND TP trong quý 1-2011 để có hướng xử lý.

Sáng 22-12-2010, cây xăng tại địa chỉ 622 Bình Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú (số cũ là 13A/4B hương lộ 3, phường 16, quận Tân Bình) ngưng đổ xăng cho khách hàng và dùng hàng rào sắt chắn ngang, cách ly với bên ngoài. Tuy nhiên khi trở lại đây vào chiều 25-12, chúng tôi phát hiện cây xăng này vẫn bán trở lại.Theo UBND quận Tân Phú, đây là một trong bốn cây xăng trên địa bàn quận thuộc danh sách phải ngưng kinh doanh năm 2006 (tạm gọi là đợt 1) do UBND TP ban hành. Lý do là cây xăng này không có giấy phép xây dựng và không hợp thức hóa được giấy phép xây dựng. Trụ bơm cây xăng chỉ cách lề đường khoảng 3,5m và theo quy hoạch lộ giới đường Bình Long hiện nay thì các trụ bơm nằm lọt thỏm trong lòng đường. Chưa kể cây xăng nằm gần đường dây điện cao thế, nếu xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng dân cư.Một lãnh đạo UBND quận Tân Phú cho hay “thời điểm cơ quan chức năng quận xuống kiểm tra thì cây xăng ngưng bán, nhưng khi rút đi thì trở lại hoạt động bình thường. UBND quận đã giao cơ quan chức năng chuẩn bị, lên kế hoạch cưỡng chế trong thời gian tới”.Qua thống kê của các cơ quan chức năng, trong số 61 cây xăng phải ngưng kinh doanh đợt 1 có đến 54 cây xăng xây dựng không phép. Các cây xăng này tập trung nhiều tại các quận ven, huyện ngoại thành. Một số cây xăng dùng nhà ở để kinh doanh hoặc đặt bể chứa dầu ngay trong nhà. Tuy nhiên, việc đóng cửa các cây xăng này mất rất nhiều thời gian, thậm chí có cây xăng bị xử phạt nhiều lần và đến nay phải chấp nhận cho tồn tại tạm thời, chưa đóng cửa được.Trong số 108 cây xăng được kinh doanh tạm thời giai đoạn 2007-2010 (tạm gọi đợt 2) thì khoảng một nửa (52 cây xăng) thuộc diện xây dựng... “lụi”. Nhiều cây xăng trong số này không được hợp thức hóa giấy phép xây dựng do không đủ các điều kiện quy định nhưng vẫn được tồn tại, kinh doanh nhiều năm qua bằng giấy phép sử dụng tạm của các cơ quan chức năng dù vi phạm lộ giới, xây dựng không đảm bảo quy chuẩn...Trong khi đó, một số cây xăng khác có giấy phép xây dựng nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định mới cũng cần phải đóng cửa như cây xăng Kim Quy (199 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5) cách Bệnh viện Đại học Y dược TP (cơ sở 2) chỉ khoảng 40m, trong khi quy định phải tối thiểu 50m. Cây xăng tại địa chỉ 52 Bùi Thị Xuân nằm trên rẻo đất nhỏ ở góc đường Bùi Thị Xuân - Lê Thị Riêng (phường Bến Thành) chỉ cách lề đường 3m, phía đối diện đường là Trường mầm non Bến Thành, cách cây xăng khoảng 30m, khi xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm...Trong số 61 cây xăng bị ngưng kinh doanh vào năm 2006, đến nay nhiều cây xăng vẫn đang hoạt động. Theo UBND huyện Bình Chánh, nếu đóng cửa các cây xăng không đảm bảo các quy chuẩn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đổ xăng dầu của xe cộ lưu thông tại khu vực này. Phòng kinh tế quận 12 cho biết hầu hết cây xăng còn lại trên địa bàn quận này đều nằm trên quốc lộ 1A, có nhiều xe cộ lưu thông. Tuyến đường này quy hoạch lộ giới 120m, nhưng hiện tại mới mở 60m và nếu thực hiện theo quy hoạch thì gần như tuyến đường này không còn cây xăng nào được hoạt động. Khi đó việc đổ xăng của xe cộ trên tuyến đường này sẽ bị ảnh hưởng.