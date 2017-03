TP.HCM: Thí điểm xây dựng chuỗi thực phẩm sạch

Bắt đầu từ năm 2011, TP.HCM sẽ có những cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch gắn mác “thực phẩm chuỗi”. Mọi sản phẩm, hàng hóa tại đây đều đạt tiêu chuẩn sạch và an toàn nhờ được kiểm soát từ khâu con giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, sơ chế đến chế biến… Sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng là sản phẩm sạch-an toàn. Đây là nội dung đề án thí điểm quản lý theo mô hình chuỗi thực phẩm an toàn giai đoạn 2011-2015 vừa được TP.HCM hoàn thiện và trình Thủ tướng.

Quản lý từ A tới Z

Theo đề án này, sản phẩm tham gia chuỗi được quản lý theo mô hình khép kín từ trang trại đến bàn ăn, từ khâu nuôi trồng cho đến sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm sẽ được kiểm soát chặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua tiêu chuẩn VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Các nguyên liệu đầu vào của quá trình nuôi trồng sẽ được giám sát chất lượng như cây và con giống, thức ăn, nguồn nước, việc sử dụng thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật, quy trình nuôi trồng, quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản…

Các sản phẩm chế biến muốn tham gia chuỗi cũng phải kiểm duyệt ở tất cả các khâu. Các nguyên liệu đưa vào chế biến phải là các sản phẩm thuộc chuỗi, quy trình chế biến, việc sử dụng phụ gia, chất bảo quản phải theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Đối với thực phẩm chăn nuôi thì phải kiểm soát nguồn gốc con giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ đến khâu lưu thông phân phối đến tay người tiêu dùng. Tất cả đều được mã hóa để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm và có thể bắt lỗi ở bất cứ khâu nào” - ông Trương Thành Công, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế TP.HCM, cho biết.

Từ năm 2011, người tiêu dùng sẽ tìm được những sản phẩm sạch-an toàn trong những cửa hàng thực phẩm chuỗi. Ảnh: THANH HẢI

Nếu sản phẩm heo thịt được đem chế biến thành chả lụa, chả giò… hoặc sản phẩm chế biến khác thì phải qua kiểm duyệt quy trình chế biến trước khi đưa vào lưu thông tại hệ thống cửa hàng chuỗi thực phẩm sạch và được gắn mác “thực phẩm chuỗi”.

Một sản phẩm rau sạch để được tham gia chuỗi phải đạt tiêu chuẩn vietgap với trên 20 yếu tố được khảo sát, từ địa hình, khí hậu, nguồn nước, vùng đất đến giống cây trồng, chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật…, bất cứ khâu nào trong quá trình sản xuất cũng đều ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm. Do đó, tất cả các khâu đều phải được kiểm duyệt để ra sản phẩm cuối cùng sạch, an toàn.

Theo ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế TP.HCM (đơn vị chủ trì soạn thảo), đề án xây dựng dựa trên đặc điểm quản lý thực phẩm theo phân khúc sản phẩm. Hiện nay, khâu nuôi trồng, sơ chế sản xuất chế biến đến lưu thông, phân phối do từng cơ quan chuyên trách quản lý (nông nghiệp, y tế, công thương). Tuy nhiên, chưa có ai xâu chuỗi việc quản lý cả ba khâu khiến việc quản lý đối với thực phẩm rời rạc, kém hiệu quả. Vì vậy, đề án sẽ móc nối chức năng quản lý của các cơ quan để sản phẩm tới tay người tiêu dùng an toàn và có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm ở từng khâu.

Mua được… sự yên tâm

Cơ sở pháp lý của đề án hiện đã được quy định trong Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Tuy nhiên, luật không buộc mọi người phải tham gia chuỗi mà chỉ khuyến khích. Do đó, TP.HCM được chọn làm thí điểm trên tinh thần mời gọi DN tham gia tự nguyện, DN thấy có lợi cho sự phát triển bền vững thì sẽ chủ động đăng ký tham gia.

“Đến 2015, khi đề án thực hiện thành công tại TP.HCM, mô hình sản phẩm chuỗi sẽ nhân rộng ra khắp cả nước, mục tiêu tiến tới cung cấp đủ sản phẩm sạch cho người tiêu dùng trong nước. Điều này sẽ không chỉ giúp người tiêu dùng có thói quen tiêu dùng sạch mà còn giúp DN có thương hiệu và sản phẩm chất lượng phân biệt với sản phẩm nhái rau sạch hiện nay. Chính điều này sẽ hỗ trợ DN trong khẳng định thương hiệu và họ sẽ tự nguyện tham gia chuỗi” - ông Hòa cho biết.

Bước đầu thực hiện sẽ rất khó khăn vì thực trạng sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, khâu sản xuất mang đậm thói quen của hộ gia đình, những mô hình sản xuất trang trại sạch còn quá ít, chi phí đánh giá và vận hành GAP quá cao so với hộ sản xuất nhỏ lẻ. Điều này dẫn đến giá thành sản xuất cao, khó tìm đầu ra cho sản phẩm. Khâu nuôi trồng là gốc rễ của mọi khâu khác trong chuỗi. Do đó, giai đoạn trước mắt phải tập trung ngay vào khâu nuôi trồng. Song song với nó là tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng những cửa hàng chuỗi thực phẩm sạch, 100% sản phẩm ở đây đều là sản phẩm chuỗi.

“Bây giờ đã là muộn nhưng dù khó mấy cũng phải làm. Nếu không làm thì 5-10 năm nữa, tình hình vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ chẳng có thay đổi gì. Mà DN sạch vẫn phải kinh doanh trong tình trạng vàng thau lẫn lộn, còn người tiêu dùng thì chẳng biết tìm ở đâu những sản phẩm sạch, an toàn và có thể truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm” - ông Hòa nhấn mạnh.

Hiện nay đã có nhiều DN quan tâm đăng ký tham gia và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm chuỗi như Công ty TNHH một thành viên Hải Đức và Công ty TNHH Đà Lạt GAP. Hai đơn vị này hiện đang sản xuất một số sản phẩm rau sạch đạt chất lượng thực phẩm sạch-an toàn theo yêu cầu sản phẩm chuỗi. Sản lượng khoảng 1 tấn/ngày/DN. Ngoài ra còn có Công ty Thực phẩm Cầu Tre (Satra), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam CP với sản phẩm trứng gà tươi, sản lượng khoảng 800.000 quả/ngày. Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (huyện Củ Chi, TP.HCM) sản phẩm thịt heo tươi sống...

THANH HẢI