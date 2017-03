TP.HCM: Thu giữ gần 63.000 remote tivi nhập lậu

Bắt quả tang xe tải mang biển số 54X-5666 chở một số lượng lớn thiết bị điều khiển tivi từ xa (remote) lúc xe đang xuống hàng tại kho số 54 đường Tạ Uyên. Toàn bộ số hàng gồm gần 63.000 cái remote do Trung Quốc sản xuất, mang các nhãn hiệu như Sony, Sanyo, Pansonic, Hitachi, Toshiba... nhưng đều không có hóa đơn chứng từ nên lực lượng kiểm tra đã niêm phong tạm giữ. Trên từng cái remote đều có đề can ghi dòng chữ “Made in China” dán chồng lên che lấp nhãn hiệu hàng hóa.