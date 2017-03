TPP: Cơ hội và thách thức

Tại sao TPP quan trọng? TPP là một thỏa thuận thương mại tự do với sự tham gia của 12 nước gồm Việt Nam, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Mỹ, Singapore và Nhật Bản. TPP chi phối 40% mậu dịch toàn cầu và ảnh hưởng 800 triệu dân tại 12 nước. Đây là thỏa thuận mậu dịch được xem là lớn nhất trong nhiều thập niên. Mục tiêu của TPP là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa các nước tham gia, thông qua các biện pháp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn các hàng rào thuế quan giữa các nước, giúp tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Theo các chuyên gia, việc đạt được thỏa thuận là bước tiến đột phá bởi có sự khác biệt về phương pháp tiếp cận cũng như tiêu chuẩn giữa các nước tham gia, nhất là về vấn đề bảo vệ môi trường, thuế, quyền của người lao động,... Đàm phán đã thành công nhưng thỏa thuận này cần phải được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Các nhóm ngành được hưởng lợi Dệt may: Các nước tham gia TPP là đối tác xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Mỹ và Nhật. 40% giá trị hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu sang 11 nước trong TPP. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng quần áo dệt may và da giày sang các nước trong TPP, chiếm 31% tổng giá trị. Thủy sản: Tại thị trường Nhật, các DN xuất khẩu tôm, bạch tuộc, cá ngừ sẽ được hưởng lợi khi thuế nhập khẩu được giảm về 0% so với mức trung bình là 6,4%-7,2% hiện tại. Gỗ: Việt Nam là nước xuất khẩu gỗ đứng thứ sáu trên thế giới và đứng đầu ASEAN. Các ngành bị bất lợi Mía đường: Việc tham gia TPP cũng như các hiệp định thương mại khác sẽ buộc Việt Nam phải mở cửa ngành mía đường, gỡ bỏ các hạn ngạch nhập khẩu. Ngành mía đường dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt trong các nước tham gia TPP có Úc - nước xuất khẩu mía đường lớn thứ ba thế giới, chi phí sản xuất khoảng 20 USD/tấn trong khi ở Việt Nam là khoảng 55-60 USD/tấn. Dược: Việc tham gia hiệp định TPP sẽ làm tăng doanh số nhập khẩu thuốc của Việt Nam. Theo hiệp định TPP, thuế suất nhập khẩu sẽ giảm từ mức trung bình hiện nay khoảng 2,5% về 0%, làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường dược phẩm. Đồng thời, TPP kéo dài thời gian bảo hộ đối với thuốc bản quyền, từ đó hạn chế khả năng tiếp cận và sản xuất các loại thuốc mới của DN nội. Thức ăn chăn nuôi: Giá thành thức ăn chăn nuôi hiện tại của Việt Nam cao hơn khoảng 10% so với các nước trong khu vực. Áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng khi thuế nhập khẩu thịt bò, gà, heo vào Việt Nam sẽ giảm từ 5% xuống còn 0%; đặc biệt là cạnh tranh các sản phẩm từ Úc và Mỹ do đây là những nước có chi phí sản xuất thấp, năng suất lớn. TPP kéo chứng khoán bùng nổ Sau khi có những thông tin tốt từ việc kết thúc đàm phán TPP, chứng khoán ngày 6-10 tăng vọt. Trong buổi sáng, VN-Index có phiên bứt phá mạnh, lên trên ngưỡng kháng cự 575 điểm. Tiếp đà, vào phiên giao dịch buổi chiều, các cổ phiếu ào ạt tăng giá, vượt luôn cả ngưỡng 580 điểm. Như vậy chỉ số này đang ở mức cao nhất suốt 36 phiên. Trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM, khối ngoại tiếp tục đổ tiền vào. TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia tài chính chứng khoán, cho rằng hiệu ứng từ TPP đã giúp thị trường chứng khoán ngày hôm qua tràn ngập sắc xanh. Cổ phiếu dệt may, thủy sản… có những phiên giao dịch bùng nổ, kéo theo các mã ngành khác tăng theo. YÊN TRANG