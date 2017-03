Trả đất cho dân trồng lúa

Đầu tháng 8, chúng tôi trở lại ấp 1 và ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Đây là nơi từng “nổi sóng” vì tỉnh Long An quy hoạch 280ha đất trồng lúa của dân làm sân golf. Sau khi bị dân phản ứng gay gắt, nhà đầu tư “lừng khừng”, tỉnh đã quyết định thu hồi, hủy bỏ dự án này trả lại đất cho dân.



" Hiện giờ tôi an tâm phần nào vì mình đã già rồi, ở lại trên đất mình trồng lúa, hương khói cho ông bà, không còn cảnh nơm nớp lo bị thu hồi đất " Bà Tiêu Thị Thanh, (xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An)

Đã thu hồi 3.085ha đất của 57 dự án

Không phải bây giờ tỉnh Long An mới thu hồi dự án “treo” và xóa quy hoạch không khả thi mà từ năm 2009 đã làm việc này. Riêng năm đó thu hồi 11 dự án với diện tích 537ha.Năm 2010, tỉnh tiếp tục thu hồi 13 dự án với diện tích 534ha. Năm 2011 thu hồi 12 dự án với diện tích 565ha. Tuy nhiên mạnh tay nhất là năm 2012. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2012 đã thu hồi 21 dự án với diện tích 1.450ha. Tính ra trong ba năm qua, Long An đã thu hồi 57 dự án với tổng diện tích hơn 3.000ha.

Đi sâu vào cánh đồng lúa bạt ngàn xanh tốt, chúng tôi gặp nhiều nông dân đang chăm sóc lúa. Ai cũng bày tỏ sự vui mừng khi nói về việc dự án sân golf bị hủy. Bà Tiêu Thị Thanh ở ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa cho biết thửa đất hơn 6.000m2 của bà bị quy hoạch sân golf.Chính quyền thông báo không được thay đổi hiện trạng gì trên phần đất ruộng đang sản xuất lúa 2-3 vụ của bà. Khi dự án quy hoạch sân golf được công bố năm 2008 sẽ giao cho một nhà đầu tư Hàn Quốc, bà Thanh và khoảng 600 hộ nông dân khác vẫn sản xuất lúa bình thường nhưng ai cũng lo lắng không biết ngày nào tỉnh thu hồi đất. “Lúc đó buồn ghê lắm. Làm lúa cũng không an tâm, sợ bị thu hồi đất lúc lúa chưa thu hoạch. Rồi sẽ đi đâu mua đất cất nhà, làm gì sinh sống...” - bà Thanh kể lại.Thậm chí lúc đó gia đình bà dự kiến xây dựng căn nhà trên một phần đất ruộng để con trai ra riêng, nhưng chính quyền địa phương không cho xây dựng do đất thuộc vùng dự án sân golf đã cắm cọc, kiểm kê chuẩn bị bồi thường. Gia đình bà phải gom góp tiền, thậm chí vay mượn để mua nhà nơi khác cho con trai.Tương tự, ông Lê Văn Cho ở ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa cho hay cách đây năm năm, khi bị giải tỏa nhà ở phường 6, TP Tân An để UBND tỉnh quy hoạch xây dựng khu hành chính, gia đình đã mua gần 1ha đất ở khu vực xã Mỹ Phú để làm ruộng sinh sống. Tuy nhiên, chỉ làm được khoảng hai năm bất ngờ cơ quan chức năng vào kê biên đất đai, nhà cửa để quy hoạch làm sân golf. “Chúng tôi những tưởng họa vô đơn chí vì mỗi lần dời nhà dời cửa mỗi lần khó khăn” - ông Cho nói.Nhưng rồi niềm vui vỡ òa với hàng trăm hộ nông dân ở đây khi tỉnh quyết định bỏ quy hoạch sân golf, trả lại đất trồng lúa cho họ. “Hiện giờ tôi an tâm phần nào vì mình đã già rồi, ở lại trên đất mình trồng lúa, hương khói cho ông bà, không còn cảnh nơm nớp lo bị thu hồi đất” - bà Tiêu Thị Thanh vui mừng nói.Ngay sau khi tỉnh bỏ quy hoạch, người dân xã Mỹ Phú đầu tư sản xuất lúa, bỏ tiền xây dựng nhà cửa khang trang, lo cho con cái học hành. Ông Lý Văn Ca ngụ ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa có 3 công đất trồng lúa tại ấp 4 cho biết từ khi nghe công bố bỏ quy hoạch, ông và mọi người trong gia đình đã thở phào nhẹ nhõm. “Đây chính là nguồn động lực rất lớn giúp chúng tôi an tâm canh tác trong thời gian tới” - ông Ca nhấn mạnh.