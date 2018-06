Trái cây Brazil, Úc ồ ạt tràn vào Việt Nam

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, rau quả các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 5-2018 tăng 30% so với tháng 4-2018 đạt hơn 145 triệu USD. Tính tổng cộng cả 5 tháng đầu năm nay kim ngạch nhập khẩu rau quả tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 601 triệu USD.

Hai thị trường nhập khẩu rau quả nhiều nhất vào Việt Nam là Thái Lan và Trung Quốc với kim ngạch đạt hơn 385 triệu USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch nhập mặt hàng này của Việt Nam.

Đáng chú ý, lượng rau quả nhập từ các nước Úc, Brazil, New Zealand tăng đột biến. Trong tháng 5 nhập khẩu rau quả từ Úc cũng tăng rất mạnh 175%, đạt gần 13 triệu USD, do đó đã nâng kim ngạch của 5 tháng lên cao hơn 33 triệu USD, tăng 105% so với cùng kỳ.



Trái cây nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh.

Rau quả xuất xứ từ thị trường Brazil nhập vào Việt Nam cũng được chú ý đặc biệt với mức tăng rất mạnh 270% trong tháng 5. Nhập khẩu rau quả từ New Zealand trong tháng 5 tăng tới 103%, đạt hơn 7 triệu USD, nâng kim ngạch cả 5 tháng đầu năm tăng 23% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 5-2018 tăng rất mạnh 47% so với tháng 4-2018 và tăng 24% so với cùng kỳ 2017. Rau quả từ Mỹ nhập vào Việt Nam tính chung cả 5 tháng tăng hơn 93% so với cùng kỳ năm ngoái.