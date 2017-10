Trại heo đầu tiên tại Việt Nam đạt GlobalG.A.P

Ngày 10-10, tại hội thảo “Mô hình quản lý chất lượng trang trại theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P”, Tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union đã trao giấy chứng nhận GlobalG.A.P cho Công ty Cổ phần Anova Form (thành viên Tập đoàn Anova).

Đây được xem là trang trại nuôi heo thịt đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn này.

Trang trại heo khi thực hành tiêu chuẩn GlobalG.A.P sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, an sinh vật nuôi, an toàn và phúc lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực trang trại.

Quan trọng sản phẩm heo thịt thương phẩm từ trang trại GlobalG.A.P được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng cao và có thể truy xuất nguồn gốc.

Theo đánh giá của IFC, thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới, sản phẩm có chứng nhận GlobalG.A.P được thừa nhận trên quy mô toàn cầu, tạo độ tin cậy cao cho các nhà phân phối lớn và mở ra cơ hội xuất khẩu thịt heo cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Ông Tôn Văn Tân, Tổng Giám đốc Anova Farm, cho biết trang trại của công ty hiện ứng dụng các mô hình chăn nuôi và công nghệ hiện đại kiểm soát nghiêm ngặt bằng phần mềm quản lý chăn nuôi từ Hà Lan, tuân thủ quy định của IFC về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Quá trình sản xuất của trang trại khép kín với nguồn heo giống nhập trực tiếp từ Mỹ, sử dụng thức ăn đạt chuẩn GlobalG.A.P, nguồn vaccine nhập khẩu đạt chuẩn WHO-GMP.

“Bên cạnh đó Anova Farm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và phần mềm quản lý sản xuất cho phép truy xuất đến từng loại thức ăn, vaccine, thuốc thú y trong suốt quá trình nuôi, đảm bảo thịt heo chất lượng an toàn, không chất cấm, không dư lượng kháng sinh.

Công ty đang liên kết với nhà máy giết mổ đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO là Công ty Ân Hoàng Thy, đảm bảo chất lượng thịt đến người tiêu dùng thông qua kênh phân phối siêu thị lớn là Aeon, Big C… Dự kiến mỗi năm Anova Farm sẽ cung cấp cho thị trường hơn 55.000 con heo thịt nuôi đạt chuẩn GlobalG.A.P” - ông Tân cho biết.

Trước tình trạng chăn nuôi heo gặp khó, nhiều trang trại thua lỗ vì giá thấp, TS Nguyễn Như Pho, cố vấn cao cấp cho Anova Farm, cho rằng không hề lo lắng đầu ra.

Vì theo TS Pho, dù nuôi đạt chuẩn GlobalG.A.P, trang trại của Anova phải tốn chi phí chứng nhận khoảng 3.000 USD/năm nhưng nhờ nuôi theo tiêu chuẩn quốc tế, công ty tăng được năng suất, giảm được lượng thức ăn, giảm được giá thành sản xuất nên giá bán heo thịt ra thị trường hiện nay vẫn ngang ngửa các trang trại khác.

TS Pho đánh giá nguồn cung heo thịt lớn nhưng chất lượng an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế thì rất ít, cách làm bền vững với thị trường thịt của Việt Nam ngày càng phát triển thì không lo đầu ra.