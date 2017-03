Trái phiếu lên ngôi

Theo số liệu của Investment Company Institute (ICI), một tổ chức đầu tư tài chính uy tín có trụ sở tại Mỹ, các nhà đầu tư tài chính, đặc biệt là những quỹ đầu tư lớn, tại Mỹ đã bán ra các loại cổ phiếu trị giá khoảng 44,84 tỷ USD vào tháng 1/2008, so với việc họ chỉ bán ra 7,24 tỷ USD trong tháng 12/2007.

Đợt bán tháo cổ phiếu trong tháng 1/2008 của các tổ chức đầu tư được coi là đợt rút vốn lớn nhất kể từ tháng 7/2002, khi đó 52,6 tỷ USD đã bị rút ra khỏi thị trường, thời điểm giữa của kỳ suy thoái.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư mua vào trái phiếu đô thị (loại trái phiếu do các thành phố phát hành và có tính an toàn rất cao) tại Mỹ lại rất thận trọng trong việc rút vốn (bán ra) khỏi thị trường trái phiếu và tiếp tục mua vào, mặc dù các nhà đầu tư cũng tỏ ra quan ngại tới tình hình ảm đạm của thị trường nhà đất Mỹ.

Vào tháng 1/2008, các quỹ đầu tư trái phiếu đô thị đã mua vào 2,51 tỷ USD, so với việc bán ra 3,43 tỷ USD trong tháng 12/2007, nhờ lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn. Tính chung, các quỹ đầu tư trái phiếu đô thị đã mua vào 24,39 tỷ USD trái phiếu các loại từ đầu năm đến nay, so với 15,08 tỷ USD cùng kỳ năm 2007.

Theo ICI, rõ ràng triển vọng của kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, là rất bi quan, cùng với những lo lắng về thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu cũng như việc mất giá mạnh của các loại chứng khoán liên quan tới thị trường nhà đất Mỹ... đã khiến các nhà đầu tư tài chính tỏ ra lo lắng và buộc họ phải bán ra những loại tài sản có độ rủi ro lớn và đầu tư vào các công cụ tài chính an toàn hơn là trái phiếu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng cắt giảm lãi suất 2 lần chỉ riêng trong tháng 1/2008, điều hiếm thấy trước đó, nhằm củng cố và lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư tài chính rằng, những bất ổn sẽ được giải quyết kịp thời và ổn thoả. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất của FED là quá muộn để các nhà đầu tư tài chính tin rằng, TTCK sẽ không gặp vấn đề gì.

Được biết, chỉ số chứng khoán Nasdaq của Mỹ đã giảm 12% trong tháng 1/2008, kéo theo hàng loạt chỉ số chứng khoán khác tại Mỹ và trên thế giới giảm theo.

Các TTCK quốc tế mở cửa muộn hơn TTCK Mỹ cũng bị cuốn vào làn sóng bán tháo cổ phiếu tại Mỹ trong tháng 1. Chỉ số FTSE 100 tại TTCK Anh, CAC 40 tại Pháp, DAX tại Đức... cũng chứng kiến sự tụt giảm trong tháng 1 vừa qua. Đồng USD trong tháng 1 tiếp tục tăng giá so với đồng bảng Anh, ổn định so với đồng Euro, nhưng giảm khá mạnh so với đồng yên Nhật.

Tuy nhiên, ICI cũng cho rằng, các quỹ đầu tư quốc tế dường như vẫn lạc quan hơn các “đồng nghiệp” Mỹ, khi họ chỉ bán ra các loại cổ phiếu trị giá 9,1 tỷ USD từ các TTCK trên thế giới trong tháng 1/2008, so với mức 9,41 tỷ USD đổ vào thị trường một tháng trước đó.

Tính tới thời điểm này, giá cổ phiếu trên TTCK Mỹ đã giảm đi rất nhiều và tính thanh khoản cũng kém đi, khi mà các quỹ đầu tư thu về khoảng 44,8 tỷ USD cho cổ đông của họ. Được biết, cùng thời điểm này năm 2007, các quỹ đầu tư cổ phiếu chỉ thu về 29,32 tỷ USD.

Theo ICI, lượng vốn (bằng tiền mặt) còn lại của tất cả quỹ đầu tư cổ phiếu chỉ chiếm 4,1% so với tổng các loại tài sản trong tháng 1/2008, giảm so với 4,2% trong tháng 12/2007. Tiền mặt trong các quỹ đầu tư vào chứng khoán Mỹ còn thấp hơn, chỉ 3,8% trong tháng 1/2008, so với 3,9% một tháng trước đó.

Các quỹ đầu tư mà đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu đã bán ra các loại tài sản trị giá 1,47 tỷ USD trong tháng 1/2008, so với 928 triệu USD trong tháng 12/2007. Các quỹ đầu tư vào các loại tài sản cố định cũng bán ra các loại tài sản trị giá 24,3 tỷ USD trong tháng 1/2008, so với mức cao kỷ lục 28,09 tỷ USD trong tháng 7/2002 và so với 475 triệu USD trong tháng 12/2007.

Cũng theo ICI, phần lớn khoản tiền đầu tư đổ vào thị trường tài chính trong tháng 1/2008 là từ các quỹ đầu tư trái phiếu với 21,8 tỷ USD, tăng mạnh so với 3,91 tỷ USD trong tháng 12/2007.

ICI cho biết, các dòng tiền trong tháng 1/2008 cũng tăng lên 162,28 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với tháng 12/2007, và chủ yếu là sự luân chuyển vốn của các nhà đầu tư tổ chức (104,2 tỷ USD), một phần là của các nhà đầu tư cá nhân (58,08 tỷ USD), so với tỷ lệ tương ứng 16,69 tỷ USD của tổ chức đầu tư và 18,83 tỷ USD của cá nhân trong tháng trước đó.