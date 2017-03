Trang sức phong thuỷ: linh nghiệm tới cỡ nào?

Theo Minh Cúc (SGTT)



Thy, giáo viên mầm non kể, một lần lên mạng chị thấy quảng cáo đá thạch anh hồng đem lại vận may tình duyên, xua năng lượng xấu, đem lại niềm vui… mà giá chỉ 65.000 đồng, vậy là Thy mua liền một lúc năm cái. Cái cho em gái, cái cho mấy đứa bạn thân cũng đã sang tuổi “băm” mà vẫn phòng không chiếc bóng. Chị còn mua vòng chuỗi bằng đá thạch anh tím cho mẹ để tăng cường sức khoẻ, chữa mất ngủ, xua đuổi tà ma…Thy hào hứng: “Đúng là linh nghiệm thiệt, mới đeo có hai tuần mà tui đã có người yêu!” Vậy là các cô còn độc thân xúm nhau nhờ Thy lên mạng đặt mua giúp. Một tuần sau, Thy nghe cô bạn hàng xóm có chiếc vòng chuỗi y chang khoe: “Tui mua ở ngoài chợ chỉ có 45.000 đồng à”. Thế nhưng, ngoài Thy, những người bạn của cô đeo vòng cả năm nay vẫn chưa ai có người yêu!Hôm sinh nhật bà Nguyễn Thị Nga ở quận 11, con trai bà mua một chuỗi đeo tay bằng ngọc trai ngót nghét cả triệu đồng làm quà. Theo anh này, tuổi bà Nga tính theo âm lịch là cầm tinh con mèo, sinh vào tháng 6 theo dương lịch thuộc cung Cự Giải nên đeo ngọc trai là thích hợp nhất, giúp tăng cường sức khoẻ, giúp ngủ ngon, lưu thông khí huyết… Vài ngày đầu, có lẽ do tâm trạng vui vẻ nên bà Nga ngủ khá ngon. Nhưng sau đó bà lại lâm vào tình trạng mất ngủ như trước, nửa đêm thường giật mình thức tới sáng.Chị Lương Thanh Thuỳ, chủ một cơ sở sản xuất thực phẩm khô ở quận Tân Phú thấy buôn bán khó khăn quá bèn đi… coi bói. Thầy bói phán, chị Thuỳ mạng thuỷ nên đeo trang sức có màu đen hoặc màu xanh lá cho hợp mạng để tăng cường tài lộc. Nhờ người quen, chị mua cái vòng cẩm thạch được giới thiệu là hàng hiếm xách tay từ Mỹ về, giá gần một cây vàng.Sau nửa tháng chị Thuỳ cho biết từ khi đeo chiếc vòng công việc kinh doanh của chị khá thuận lợi. Vậy nhưng mới đây chị lại ủ ê vì việc buôn bán bị chậm lại như trước. Rồi vô tình gặp được một người trong giới kinh doanh đá quý, chị đau điếng khi nghe chiếc vòng phong thuỷ xách tay của mình có giá trị chỉ bằng 1/10 số tiền chị bỏ ra. Chị chợt tỉnh ngộ: “Đúng dịp tết nên hàng bán chạy chứ không phải nhờ cái vòng!”Một chuyên gia về phong thuỷ xin được giấu tên cho biết, “phong thuỷ là vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai. Việc đeo trang sức để hợp phong thuỷ thì không hợp lý, nghe có vẻ mê tín”.Dưới góc độ tâm lý, chuyên viên Trần Thị Tâm Nhàn thuộc trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt nhận xét, đây là niềm tin tâm linh, có người không tin nhưng bắt chước rồi lây lan thành phong trào. Đeo trang sức để củng cố niềm tin không có vấn đề gì. Nhưng, đừng để vượt quá mức độ bình thường như mua món đồ vượt quá khả năng chi trả, phải đi vay nợ v.v.... Điều đáng lưu ý là đừng quá tin để người bán hàng lợi dụng tâm lý nâng giá trị món hàng. Cần cân nhắc, liệu món hàng có đúng thật giá trị hay không?