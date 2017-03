Trang sức trẻ em Trung Quốc bày bán tràn lan ở Việt Nam

Các loại vòng tay, khuyên tai, lắc chân mạ bạc, mạ vàng sáng bóng rất dễ tìm mua tại các cửa hàng lưu niệm nằm trên phố Tôn Thất Tùng, Đội Cấn, Cầu Giấy, Tôn Đức Thắng, khu vực chợ đêm… (Hà Nội). Giá cả đa dạng, từ 5.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Cũng ít ai để ý trên móc treo đầy vòng vèo sáng bóng, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài chiếc vòng lạc điệu ngả mầu bong cả lớp mạ, trơ lõi sắt.

Theo ghi nhận của PV, khách hàng tại đây chủ yếu là những cô cậu học trò tuổi "xì tin". Năm nay, mặt hàng được ưa chuộng nhiều nhất là túi nữ trang đủ bộ gồm vòng đeo cổ, nhẫn và khuyên tai mạ bạc với giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

Đôi khuyên nguồn gốc từ Trung Quốc có giá 12.000 đồng. Ảnh: Bách Hợp .

Nhiều cô cậu học sinh ít quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Vân Anh (PTTH Kim Liên) cho hay em hay đến khu vực Khương Thượng (Hà Nội) để mua đồ trang sức và quà lưu niệm. "Thường thấy đồ nữ trang nào rẻ, đẹp là mua. Chỉ khi tặng quà sinh nhật cho bạn, em mới phải mua đồ xịn, để ý đến nguồn gốc”, cô bé chia sẻ.

Chủ một cửa hàng bán lưu niệm tại khu vực Khương Thượng cho hay, mặt hàng nữ trang bày bán ở đây thường là đồ mạ bạc nên giá rất rẻ. Các sản phẩm được dùng trong một thời gian ngắn là lỗi mốt nên khách hàng không mấy khi “lăn tăn” về chất lượng, nguồn gốc. Cũng theo chị chủ cửa hàng này, đồ nữ trang ở đây yếu nhập từ các chợ đầu mối như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân. "Các chợ lớn này lại đánh hàng từ Trung Quốc dọc theo đường biên giới nên giá bán buôn thường rẻ chỉ bằng một phần ba”, chị tiết lộ.

Tại TP HCM, không ít loại nữ trang như dây chuyền, hoa tai và nhẫn chế tác từ vàng, bạc có nguồn gốc mập mờ, kém minh bạch về xuất xứ. Nhiều chủ tiệm vàng khẳng định không bán hàng Trung Quốc nhưng các chuyên gia cho rằng, rất khó nhận biết nguồn gốc thực sự của những sản phẩm này.

Khảo sát tại hàng loạt các cửa hiệu vàng bạc đá quý ở khu vực chợ Bến Thành (quận 1), chợ An Đông (quận 5), chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), nữ trang ngoại được bày bán ở các quầy kim hoàn đều được giới thiệu nhập từ Italy. Một số rất ít được chủ tiệm vàng giải thích có xuất xứ từ Ấn Độ và Thái Lan. Nguồn gốc của vàng hay bạch kim thường được các cửa hàng được phân thành 2 loại, hàng ngoại và hàng nội với giá cả chênh lệch khá lớn.

Khó nhận biết xuất xứ nguồn gốc của nữ trang là điều khiến khách hàng

băn khoăn khi quyết định mua hàng. Ảnh: Lệ Chi .

Tại các chợ trên địa bàn thành phố, đồ trang sức ngoại nhập, chủ yếu được giới thiệu là vàng Italy có giá 36 USD một gram. Các sản phẩm kim hoàn là vàng trắng trong nước có giá 18-20 USD một gram, thậm chí có thể ngã giá thương lượng giảm thêm. Riêng nhẫn, lắc, dây chuyền, vòng, bông tai làm từ vàng 18K hoặc 24K sẽ tính tùy theo giá vàng trong nước từng ngày cộng thêm tiền công chế tác. Hầu hết giới kinh doanh nữ trang đều khẳng định chỉ bán nữ trang Việt Nam và Italy là chủ yếu, không bán hàng Trung Quốc, cũng không có nhiều mặt hàng nữ trang dành cho trẻ em.

Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn thương tín Sacombank Nguyễn Ngọc Quế Chi cho biết, hiện nay đơn vị chỉ kinh doanh nữ trang dành cho phái nam và phái nữ, chưa phát triển dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Bà Chi cho biết thêm, tất cả các dòng nữ trang hiện nay doanh nghiệp đang bán đều do đơn vị tự sản xuất là chính chứ không nhập khẩu nhiều.

Còn Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Nguyễn Thị Cúc khẳng định, chuỗi cửa hàng vàng bạc nữ trang PNJ chỉ có 5% sản phẩm được nhập về từ Italy. Đặc điểm của dòng sản phẩm này là sáng, bóng, tinh xảo và bắt mắt hơn nữ trang nội địa với giá khá cao so với hàng trong nước. Sự chênh lệch giá trị này do kim hoàn của Italy sản xuất theo công nghệ cao, sử dụng tia laser để cắt, gọt, mài dũa, cộng thêm thuế nhập khẩu 40%, thuế giá trị gia tăng 10%. Đó là lý do tại sao nữ trang ngoại nhập đắt hơn nữ trang trong nước rất nhiều.

Theo lãnh đạo một công ty vàng bạc đá quý có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thị trường nữ trang tại TP HCM, trên thị trường vẫn có không ít đồ trang sức ngoại nhập có xuất xứ không rõ ràng, chủ yếu là hàng Trung Quốc tuồn vào Việt Nam theo con đường không chính thức qua các cửa khẩu. Hầu hết những sản phẩm này được tiêu thụ chủ yếu dưới danh nghĩa là kim hoàn của Italy, không được kiểm soát về độ tuổi của vàng và độ an toàn đối với sức khỏe người sử dụng. Khách hàng rất khó phân biệt đâu là thật giả vì ngoài hóa đơn chứng từ, nhãn mác khắc bên trong sản phẩm, các yếu tố định lượng, định tính không thể nhận biết bằng mắt.

Giới kinh doanh vàng cho biết, người tiêu dùng trong nước chuộng hàng ngoại nhập vì tiêu chí thời trang và tinh xảo hơn hẳn hàng nội. Gần đây thông tin nữ trang dành cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất có chứa chất catmi cực độc tại Mỹ khiến dư luận trong nước hoang mang. Bởi lẽ, Việt Nam là một thị phần lớn tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Các chuyên gia trong lĩnh vực kim hoàn khuyến cáo, khi mua nữ trang khách hàng nên đến các đơn vị có uy tín, yêu cầu xuất hóa đơn, xem rõ nguồn gốc xuất xứ ở mặt trong của sản phẩm, thậm chí nếu nghi ngờ nên đến các hiệu kim hoàn lớn yêu cầu đo độ tuổi của sản phẩm, kiểm tra độ an toàn.

Còn ông Đỗ Gia Phan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng cho hay, catmi là một chất kim loại chống gỉ để sơn phủ lên đồ nữ trang. Thông thường catmi màu xám, khi mạ lên kim loại thường có màu ngũ sắc óng ánh để làm đẹp. "Để phân biệt nữ trang có chứa chất catmi phải là những người có kinh nghiệm. Muốn xác định rõ, các sản phẩm phải được mang đến phòng thí nghiệm kiểm chứng", ông Phan nói.

Ông Trịnh Văn Ngọc, Chi cục trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội cho hay, hiện chi cục mới nghe thông tin đồ nữ trang Trung Quốc có chứa chất độc catmi qua phương tiện truyền thông. Chi cục sẽ phối hợp với Bộ Y tế để khảo sát, xem xét tình hình. “Nguy hại đến sức khỏe con người là vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Y tế để khảo sát nhằm đưa ra các phương án cụ thể”, ông Ngọc nói.

Nhiều nhà sản xuất nữ trang tại TP HCM cho biết, chất catmi cực độc trong khi nữ trang phải qua hàng loạt khâu xử lý từ pha trộn, nấu, chế tác. Đó là chưa kể đến nhiều kênh bán hàng phân phối nên nếu hàng hóa có chứa chất này thì nhà sản xuất, các thợ kim hoàn và người bán nữ trang sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.

Theo điều tra của hãng tin AP, các nhà sản xuất Trung Quốc đưa chất kim loại nặng catmi (đứng thứ 7 trong 275 chất cực độc) vào các sản phẩm nữ trang đồ chơi trẻ em, khiến chúng trở nên sáng bóng, lấp lánh. Các sản phẩm độc hại này đã được mua từ New York, bang Ohio, Texas và California đi xét nghiệm, hầu hết mua trong hai tháng 11 và 12 năm ngoái. Hiện nay Mỹ đang tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra về dòng sản phẩm nữ trang này.

Theo Bách Hợp - Trung Tín ( VNE)