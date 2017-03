Trang trại rau đầu tiên của Việt Nam được Mỹ, EU chứng nhận hữu cơ

Đây là trang trại trồng rau quả nhiệt đới đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của hai tổ chức trên. Trang trại này rộng 1,8 ha đang trồng gần 100 loại rau củ quả nhiệt đới gồm rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn trái, rau ăn củ, rau thơm, thảo dược và các loại cây ăn trái.





Trang trại hữu cơ Organica được bắt đầu triển khai vào đầu năm 2013 với sự hỗ trợ của tổ chức cấp chứng nhận Control Union. Sau gần ba năm thực hiện theo các yêu cầu nghiêm ngặt của quy trình canh tác hữu cơ của Mỹ và EU, các chuyên gia của Control Union đã đến Việt Nam đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ vào cuối tháng 10 vừa qua.





Chứng nhận hữu cơ được coi là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm có yêu cầu cao nhất thế giới hiện nay. Không chỉ đảm bảo các sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn do không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, các chất kích thích, tăng trưởng, hormon hay giống biến đổi gene (GMO) mà canh tác hữu cơ còn đảm bảo các yếu tố thân thiện môi trường, bảo đảm đa dạng sinh học và phát triển bền vững.



Khách hàng tìm mua thực phẩm hữu cơ.