Tranh chấp kiểu dáng chiếc loa kèn

Trước đó, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã lấy mẫu loa kèn của Công ty TNHH Minh Quân gửi Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định. Ngày 15-8, Cục Sở hữu trí tuệ có văn bản phúc đáp khẳng định về tổng thể mẫu sản phẩm của Công ty TNHH Minh Quân không khác biệt so với mẫu loa kèn của ông Nguyễn Văn Hồ. Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Long An xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời báo báo cáo bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ.