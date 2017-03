Tranh nhau mua xe điện

Có một thời, do xăng tăng giá, thành phố rộn lên phong trào đi xe đạp điện. Thế nhưng phong trào cũng nhanh chóng xẹp xuống do sự bất tiện của xe đạp điện so với xe gắn máy. Thế nhưng với đợt giá xăng tăng chóng mặt vừa qua, cộng với việc tránh phải đội nón bảo hiểm khá bất tiện, nhất vào những thời điểm mưa nắng thất thường, người tiêu dùng quay lại sử dụng xe đạp điện, xe điện (giống xe đạp điện nhưng không có bàn đạp). Xu hướng này đang tạo ra cơn sốt trên thị trường. Không chỉ giới học sinh mê mẩn loại xe này, ngay cả những người lớn tuổi cũng chuyển hẳn phương tiện đi lại vì giá xăng.

Cạnh tranh với xe máy

Theo khảo sát tại một số điểm kinh doanh trên đường Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Cộng Hòa... (TP.HCM), gần một tháng nay người mua xe đông đến chóng mặt, có điểm mỗi ngày bán hơn 20 chiếc xe. Chủ cửa hàng xe đạp 107 đường Võ Thị Sáu (quận 3) cho biết tiệm luôn trong tình trạng “sốt” hàng xe máy điện dù mỗi tháng nhập về gần 500 chiếc. Còn theo chị Đàm Thái Hiền, Công ty Đầu tư và phát triển Viễn Đông, lượng xe đạp, xe điện hiện nay hút hàng dữ dội, trung bình thì lượng xe mỗi tháng tăng từ 40% đến 50% so với ngày thường.

Cũng theo các chủ cửa hàng, so với cách đây khoảng một tháng giá xe tăng từ 500 ngàn đến một triệu đồng/chiếc nhưng người tiêu dùng cũng không hề e ngại. Về chủng loại, song song với loại xe đạp điện đang lưu hành, xe chạy điện cũng được đánh giá cao. Hiện tại có hàng trăm chủng loại được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam. Nhiều kiểu dáng “độc” chẳng khác gì xe gắn máy thông thường với các mốt như xe tay ga Attila, Nouvo... Linh kiện phần lớn đều nhập từ nước ngoài về lắp ráp trong nước như động cơ của Đài Loan, một số phụ tùng Trung Quốc. Xe điện có thiết kế bộ khung to, có đèn xi-nhan, phuộc nhún, gương chiếu hậu. Thông thường dòng này nặng khoảng 28-30 kg, bình ắc-quy được nạp điện đủ trong 6-7 tiếng đồng hồ, hao khoảng 2-3 kg điện/mỗi lần sạc và có thể chạy được từ 30 đến 40 km.

Xe điện phát triển nhanh hơn luật

Mặc dù trong thời điểm hiện tại, xe đạp điện, xe điện phát triển một mặt giúp người dân tiết kiệm và tránh các thủ tục rườm rà nhưng vấn đề phải bàn là các khung luật quản lý loại xe này vẫn chưa có. Nếu so sánh xe máy, trung bình thì tốc độ xe điện cũng nhanh gần bằng xe 50 phân khối (khoảng 35-45km/giờ). Nhưng theo các chủ kinh doanh, khách hàng mua xe không cần đăng ký bất cứ thủ tục gì, thậm chí là đóng bảo hiểm xe.

Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, xe điện phát triển nhưng vẫn chưa quy định về quản lý xe này nên không thể xử phạt theo các quy định khác như xe gắn máy. Còn ông Trịnh Đức Chinh- Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có nhận định: “Việc xe điện phát triển thì nhằm đáp ứng theo nhu cầu kinh tế của của người dân, hiện nay chưa có chuẩn nào quy định về xe điện nên loại xe này không cần phải đăng kiểm. Nhưng theo tôi, căn cứ theo thực tế, chắc chắn tiêu chuẩn này sẽ có trong thời gian tới”.

Xe điện phát triển không chỉ giải quyết được vấn đề tiết kiệm các chi phí tiêu dùng của người dân mà nó còn giúp bảo vệ môi trường tốt. Thiết nghĩ để đảm bảo an toàn, người lưu thông nên đội mũ bảo hiểm và thực hiện tốt luật an toàn giao thông. Ở một số nước, kể cả người đi xe đạp cũng phải đội mũ bảo hiểm. Loại mũ dành cho người đi xe đạp có thể nhẹ hơn, có khả năng chống va đập phù hợp với tốc độ của phương tiện.