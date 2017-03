Trào lưu "buôn like" trên Facebook

Vài năm gần đây, fanpage - trang do người dùng tự tạo trên Facebook - được các tổ chức kinh doanh trên thế giới sử dụng như một công cụ marketing hiệu quả. Tại trang khởi tạo dịch vụ, Facebook quảng cáo sự ưu việt của fanpage là không mất đồng phí nào, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận với khoảng 800 triệu khách hàng tiềm năng, là thành viên của mạng xã hội này và sống khắp nơi trên thế giới. Tuy vậy, cuộc điều tra độc lập do hãng tin Anh - BBC vừa thực hiện cho thấy kết quả hết sức bất ngờ, để duy trì số lượng "Like" lớn trên fanpage, doanh nghiệp vẫn phải trả một khoản tiền không nhỏ cho Facebook, đổi lại cho những quảng cáo hấp dẫn về các trang này nhằm thu hút người xem. Điều đáng lo hơn là ngay cả những cú bấm "Like" kia cũng không phản ánh đúng thực chất.