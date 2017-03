Trào lưu thuê sim di động lại nở rộ

"5.000 sim VinaPhone cho thuê. Bác nào có nhu cầu nhắn tin, ới em nhé"; "Cần cho thuê gấp 2.000 sim Viettel, chi phí phải chăng, rất tiện cho người có nhu cầu gửi nhiều tin nhắn"... Những lời chào mời như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên cộng đồng mạng.







chỉ 10 đồng mỗi tin nhắn. Ảnh: Anh Quân.

Thậm chí, nhiều thuê bao di động còn được nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại: Nếu có nhu cầu, họ chỉ cần trả lời lại hoặc gọi trực tiếp thương lượng về giá thuê là "hàng" sẽ được chuyển tới tận nơi.Quốc Phương - chủ một cửa hàng sim thẻ ở Ngã Tư Sở, Hà Nội cho hay anh đang có khoảng 2.000 sim VinaPhone để cho thuê. Những sim này đều có tài khoản khuyến mãi trong nội mạng nên phù hợp với những ai kinh doanh các dịch vụ cần quảng bá. Với những sim này, khách thuê phải trả một khoản phí 10 đồng mỗi tin nhắn. "Nghĩa là với mỗi tin nhắn mà khách hàng thực hiện thành công, chúng tôi sẽ thu 10 đồng đối với sim VinaPhone, MobiFone. Riêng sim Viettel mức phí cho mỗi tin nhắn là 15 đồng do việc thu gom tài khoản khuyến mãi mạng di động này khó khăn hơn", Phương nói.Phương tiết lộ khách có nhu cầu thuê sim để gửi tin nhắn với số lượng nhiều chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nội dung hoặc những công ty sắp tung ra thị trường chính sách khuyến mãi có quy mô lớn. Họ cần những chiếc sim này để nhắn tin gửi thông báo cho khách hàng. "Cửa hàng chúng tôi chủ yếu cho thuê sim lô lớn chứ không giao dịch các trường hợp nhỏ lẻ một vài chiếc", Phương nói thêm.Anh Long, chủ cửa hàng trên đường Kim Ngưu, Hà Nội cho hay dịch vụ cho thuê sim có từ một năm về trước nhưng gần đây, khi nhà mạng siết khuyến mãi tặng thẻ nhưng lại tung ra các gói cước nhắn tin miễn phí nội mạng thì trào lưu này lại được dịp nở rộ. "Một tháng trở lại đây, mỗi tuần cũng cho thuê được 5-7 chiếc sim", anh Long cung cấp.Theo anh Long, cách này hữu ích cho cả đại lý và người sử dụng. Anh giải thích, bỏ ra 10.000 đồng, người thuê được gọi đến 65.000 đồng trong tài khoản phụ. Điều này rẻ hơn nhiều so với mua một chiếc sim rác 40.000 đồng để được hưởng 115.000 đồng hay nạp thẻ điện thoại gọi thông thường, khi chỉ được khuyến mãi 50%.Không chỉ áp dụng đối với những dòng sim rác, những chiếc sim VIP, giá bạc triệu cũng được đem ra cho thuê. Cách đây một tuần, gọi điện đến một đầu mối cho thuê sim số đẹp, anh Hồng, Việt kiều từ Đức về, hỏi mướn một con sim đầu 090 và đuôi tứ quý 8. Với giá trị của chiếc sim trên thị trường là 50 triệu đồng nên anh được báo giá 2,5 triệu đồng một tháng.Anh Hồng chia sẻ, lần này về nước 3 tháng, anh đang muốn tìm đối tác làm ăn, liên kết với công ty ở bên Đức nên muốn kiếm một số đẹp để tiện giao dịch. "Bỏ ra vài chục triệu để mua một chiếc sim đẹp cũng không đáng, vì tôi chủ yếu sống bên Đức. Nhưng dùng số thường thì khó làm ăn nên tính đi thuê là tiện nhất", anh Hồng nói.Trên thị trường tồn tại 2 hình thức thuê lô và thuê lẻ. Với người có nhu cầu nhắn tin quảng bá sản phẩm có thể thuê sim theo lô và trả chi phí theo số lượng tin nhắn gửi. Còn trường hợp thuê lẻ, số lượng ít khách hàng cũng có thể chọn lựa nhiều hình thức khác nhau - sim 11 số, sim có tài khoản khuyến mãi lớn với chi phí thấp hoặc thuê số đẹp để phục vụ công việc làm ăn...Với trường hợp thứ nhất, hình thức thuê chỉ áp dụng với sim MobiFone và VinaPhone, giá thuê là 10.000 đồng và đặt cọc 40.000-45.000 đồng. Đa phần, những chiếc sim đó có 50.000 đồng trong tài khoản chính và 65.000 đồng trong tài khoản khuyến mãi. Người thuê chỉ được gọi số tiền ở tài khoản khuyến mãi, nếu tài khoản chính bị trừ, dù chỉ vài đồng, họ sẽ mất số tiền đã đặt cọc. Bằng cách này, người cho thuê cũng không sợ lỗ nếu khách cầm luôn sim.Mặc dù giá thuê sim vẫn giữ so với thời điểm một năm về trước song bị đánh giá là đắt hơn về giá trị thực. Nếu trước kia, người đi thuê chỉ mất 10.000 đồng nhưng được sử dụng đến 95.000 trong tài khoản phụ, thì nay, áp dụng chính sách siết khuyến mãi của các nhà mạng, tài khoản phụ chỉ còn 65.000 đồng.Trường hợp thứ 2, dịch vụ thuê áp dụng đối với dòng sim số đẹp. Loại này chủ yếu dành cho đối tượng là những người có nhu cầu sử dụng số VIP để giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Chi phí thuê từng tháng từ 5% đến 7% trên giá trị của chiếc sim đó. Thời gian thuê từ 6 tháng đến 18 tháng. Để thuê được một chiếc VIP, người mướn thường phải ký vào bản hợp đồng thỏa thuận thời hạn, mức giá và cam kết không dùng số đó để đi lừa đảo. Do những sim đẹp bạc triệu đó đều là thuê bao trả sau và mang tên người cho thuê sim.