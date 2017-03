Trên 50 dự án BĐS “ăn theo” sân bay Long Thành

Hiện ở khu vực này, trong bán kính 25 km tính từ sân bay quốc tế Long Thành đã có đến trên 50 dự án BĐS. Có thể kể dự án Khu trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch có diện tích trên 600 ha, được quy hoạch theo hình thái đô thị xanh. Khu đô thị Đông Sài Gòn được xây dựng tại Phú Thạnh và Long Tân với vốn dự kiến cả tỉ USD. Khu đô thị mới Hoa Sen Đại Phước 200 ha ở phía nam cù lao Ông Cồn; Khu dân cư Long Thọ - Phước An, Khu dân cư Long Tân trên 331 ha; Khu đô thị mới Mỹ Lợi - Phước An 48 ha với 1.200 nền nhà phố liên kế. Khu đô thị thương mại - dịch vụ Aquamarina town do Công ty thương mại và vận tải Mỹ Long đầu tư tại xã Lộc An có quy mô 20 ha, gồm các cao ốc, phố thương mại và khu biệt thự phố liên thông khu vực sân bay bằng tỉnh lộ 769.



Dù thị trường BĐS nói chung còn trầm lắng nhưng tình hình giao dịch các dự án ở khu vực này đang được cải thiện. Các dự án khu dân cư Tam An, Tam Phước chào bán các đợt đầu đạt kết quả khá tốt; dự án Aquamarina town dù chưa mở bán cũng được nhiều khách hàng quan tâm đăng ký. Giá giao dịch đang dao động từ 2,7-3,5 triệu đồng/m2. Ông Trần Đức Phương - Tổng giám đốc Công ty Nam Tiến, Công ty hợp tác đầu tư dự án Aquamarina town - cho biết: “Các loại BĐS dịch vụ ở đây chưa nhiều nên chúng tôi hy vọng dự án này sẽ góp phần khơi động lại thị trường BĐS đang trầm lắng của khu vực Đồng Nai”.

Dù vậy, theo các chuyên gia BĐS, cụm cảng sân bay Long Thành phải nhiều năm sau nữa mới đi vào hoạt động, nên nếu nhà đầu tư mua đất cần xác định mục tiêu đầu tư dài hạn.



Theo Ngọc Uyên - Thanh Tòng (TNO)