Trên 82% doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lạc quan về tăng trưởng

Theo kết quả cuộc điều tra nhanh (do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tiến hành), công bố sáng nay, 10-9, tình hình kinh doanh của các DN trong 6 tháng đầu năm 2008 là tương đối khả quan, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình của các DN trong 6 tháng đầu năm 2008 là 10,9% so với mức 5,0% của năm 2007. Có tới 50,7% các doanh nghiệp khẳng định doanh thu của họ cao hơn so với năm 2007, thậm chí có 15,7% doanh nghiệp khẳng định là “rất tốt”.