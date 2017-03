Triển lãm quốc tế ngành dệt may năm 2014

Với hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham sự triển lãm, khách và các doanh nghiệp dệt may trong nước có cơ hội tham quan, tiếp cận các công nghệ sản xuất mới nhất, tiên tiến nhất.





Máy thùa khuy điện tử (typical). Ảnh: Chu Du



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may còn có thể tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may từ các doanh nghiệp nước ngoài đến từ các nước như Bỉ, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ...Từ đó đầu tư thêm công nghệ mới vào sản xuất, nhằm tăng tỷ lệ nội địa hoá. Chủ động đáp ứng nhu cầu của khách mua hàng nước ngoài, cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển ngành dệt may Việt Nam, hội nhập hiệu quả hơn với khu vực và quốc tế.

Chu Du