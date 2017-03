Trồng cà phê mới: Bị phạt !

Ông Đoàn Xuân Hòa, Cục phó Cục Chế biến, Nông lâm sản và Nghề muối - Bộ NN-PTNT: Cần tập trung nâng cao chất lượng Hiện Cục đã hoàn thiện đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam” và đang trình Chính phủ duyệt. Đề án sẽ tập trung triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng cà phê và sớm có cơ chế hỗ trợ nông dân chuyển sang trồng giống mới. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả năng suất cà phê và giá xuất khẩu, giúp nông dân phát triển theo hướng nâng cao về chất chứ không mở rộng diện tích trồng mới. Đề án tổng thể sau khi được Chính phủ duyệt sẽ triển khai các dự án cụ thể như thu hái, chế biến, tiêu chuẩn kỹ thuật... Bên cạnh đó, đề án có cả việc xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu, tổ chức sàn giao dịch cà phê... Bà Võ Thị Hà Giang, Trưởng phòng Đối ngoại Công ty Cà phê Trung Nguyên: Chủ yếu khâu gầy dựng thương hiệu Lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam hiện khá lớn, đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil. Tuy nhiên, chúng ta chủ yếu xuất thô (cà phê nhân), có rất ít cà phê tinh chế. Chúng ta có rất ít thương hiệu cà phê được thế giới biết đến do chưa đầu tư về chất lượng cà phê và quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế. Việc Chính phủ yêu cầu ngừng mở rộng diện tích trồng cà phê là cần thiết vì chúng ta nên tập trung về chất lượng và quảng bá thương hiệu cho cà phê Việt Nam chứ không nên tập trung phát triển về số lượng. Nhìn sang một số quốc gia có xuất khẩu cà phê sẽ thấy rõ. Colombia chỉ có 5% diện tích dành cho cây cà phê nhưng lại xây dựng được thương hiệu cà phê nổi tiếng và bán với giá rất cao. Indonesia có quy hoạch một vùng chuyên trồng cà phê chồn, đảm bảo chất lượng và nâng cao thương hiệu riêng cho loại cà phê này được coi là cà phê có chất lượng “quý hiếm”, giá xuất khẩu có thể lên tới 2.000 USD/kg. Việt Nam có cà phê chè nổi tiếng ngon nhất thế giới, do đó có thể tập trung khai thác loại cà phê này. Muốn nâng cao chất lượng loại cà phê này cần có quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật tinh chế và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cũng nên đầu tư lại vùng nguyên liệu để có chất lượng cà phê với những sản phẩm mang tính quốc tế. Không cạnh tranh với thế giới bằng công nghệ thế giới mà phải tạo ra công nghệ chế biến cà phê “made in Vietnam” thật riêng biệt để chinh phục thị trường quốc tế.