Trực chiến ngày Tết với máy ATM

Vào những ngày giáp Tết, nhu cầu sử dụng dịch vụ ATM tăng mạnh khiến các máy ATM thường xuyên trục trặc. Khách hàng phải chạy đôn chạy đáo qua nhiều điểm mới rút được tiền. Tình trạng quá tải này phổ biến nhất tại các siêu thị, bệnh viện, gần các chợ, khu công nghiệp... Dịp này, các ngân hàng lớn cũng đang lên kế hoạch ứng cứu để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Quá tải ở siêu thị, khu công nghiệp

Anh Nguyễn Minh Hiếu (Khu công nghiệp Tân Bình) cho biết: “Có hôm tôi phải chạy sáu, bảy trạm mới rút được tiền. Các trạm giao dịch tự động của Ngân hàng Đông Á trên đường Trường Chinh, gần Khu công nghiệp Tân Bình, đường Lý Thường Kiệt và gần chợ Tân Bình thường xuyên bị treo”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào sáng ngày 20-1, trước cổng Siêu thị Sài Gòn hàng loạt người đứng chầu chực đợi rút tiền nhưng hệ thống giao dịch tự động của Agribank ở đây thông báo là không thể giao dịch được. Gần khu vực Trường đại học Kinh tế TP.HCM (quận 3) trạm ATM cũng gần như... tê liệt, không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch nào. Chị Trà Giang - người sử dụng dịch vụ ở gần Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Mấy hôm nay rất khó rút tiền tại các máy ATM. Nhiều lúc cần tiền gấp nhưng không rút được phải chạy nhiều trạm, tốn nhiều thời gian”. Tương tự, trạm ATM trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 12, quận Gò Vấp) chỉ cho in phiếu thông báo để xem số dư tài khoản của khách hàng chứ không cho giao dịch rút tiền.

Ngân hàng “bơm” tiền liên tục

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng Vietcombank, cho biết giao dịch ATM trong mấy ngày cận Tết thường gấp 3-4 lần so với ngày thường. Mỗi ngày có khoảng một triệu giao dịch. Trung bình mỗi ngày Vietcombank “bơm” tiền cho các máy này khoảng 300 tỷ đồng, đến ngày giáp Tết là 1.200 tỷ đồng/ngày. Trong năm nay, hệ thống các trạm giao dịch tự động của Vietinbank cũng tăng thêm 300 máy, tương đương tăng khoảng 150%, nâng tổng số máy ATM trên toàn quốc lên khoảng 800 máy. Do đó, theo đại diện phòng dịch vụ thẻ của ngân hàng này thì việc khách hàng phải xếp hàng chờ giao dịch ở máy của Vietinbank rất khó xảy ra.

Năm nay, các ngân hàng đã liên thông với nhau nên khách hàng có thẻ của Vietinbank có thể rút tiền ở máy của Vietcombank hoặc Techcombank... Điều này sẽ giảm tải được việc giao dịch tập trung vào một ngân hàng hoặc một số máy. Tuy nhiên, tại Hà Nội, TP.HCM hay một số điểm nóng ở các thành phố lớn như các chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp do khách hàng giao dịch vào những giờ cao điểm nên dẫn đến việc quá tải.

Bó tay với lỗi đường truyền

Để đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch ATM, bà Hằng cũng cho biết thêm, dịp Tết Vietcombank đã huy động thêm nhân viên để tiếp quỹ, theo dõi đường truyền mạng qua máy chủ để phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố khi giao dịch. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, những giờ công nhân tan tầm, mọi người rút tiền mấy ngày gần đây rất đông nên Vietcombank luôn có nhân viên theo dõi và tiếp quỹ kịp thời.

Tuy nhiên, bà Hằng cũng thừa nhận: “Chính lượng giao dịch tăng lên gấp 3-4 lần so với ngày thường nên những sự cố khi giao dịch như bị nuốt thẻ, kẹt tiền cũng tăng theo. Vietcombank sẽ linh động giải quyết sớm các sự cố này nhanh hơn so với ngày bình thường. Ví dụ, máy hết tiền thì ngân hàng sẽ tiếp quỹ kịp thời, thẻ bị nuốt thì sẽ được trả lại ngay. Nhưng đối với lỗi đường truyền mạng thì ngân hàng xem như là bó tay vì đây là do chất lượng dịch vụ nhà cung cấp mạng viễn thông”.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Dịch vụ thẻ của Vietinbank đã tổ chức trực qua theo dõi màn hình để xử lý kịp thời các sự cố. Trong những ngày Tết, dịch vụ này sẽ hoạt động 24/24 giờ trong ngày.