Trúng đậm tôm hùm giống

Giá tôm hùm giống hiện ở mức từ 150.000-180.000 đồng/con tùy loại. Tuy nhiên, theo nhiều ngư dân, giá tôm hùm giống đã giảm 20.000-30.000 đồng/con so với đầu vụ, nguyên nhân là do tôm hùm giống xuất hiện khá dày và nhiều người đánh bắt nên người mua “kéo” giá xuống, nhưng nhờ bắt được nhiều tôm nên ngư dân vẫn có thu nhập khá.

* Tại xã An Hải (huyện Tuy An), trong những ngày gần đây, tôm hùm con xuất hiện trở lại khá dày nên trong 3 đêm vừa qua, mỗi đêm có hơn 120 ghe thuyền với trên 400 lao động của địa phương này tham gia khai thác. Bình quân mỗi ghe đánh bắt được 10-12 con/đêm, cao nhất có ghe đánh bắt được hơn 40 con. Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, tính từ đầu vụ đến nay, toàn huyện Tuy An đã khai thác được 80.000 con tôm hùm giống.