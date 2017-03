Trúng mùa mai tết, cả làng vui vẻ

Chậu mai tết 8 năm tuổi này, một khách hàng Đà Nẵng mua với giá 5 triệu đồng, anh Bùi Văn Duy cho biết - Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiết trời nắng ấm nên vụ mai tết năm nay, hầu hết các làng mai nơi đây đều được mùa lớn.

Mai vàng sắc xuân Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng thương phẩm. Xã có 5/6 thôn đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề: Háo Đức, Thành Thái, Trung Định, Thanh Liêm, Tân Dương. Theo thống kê, tại Nhơn An hiện có trên 2.200/2.800 hộ trồng mai, doanh thu bình quân hằng năm từ bán mai đạt 8-9 tỉ đồng. Mới đây, UBND xã Nhơn An vừa vinh dự đón nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho cây mai vàng Nhơn An của Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Nhờ trồng mai mà đã có không ít hộ cất được nhà lầu, có hộ mua được cả xe hơi, còn lại cuộc sống của bà con cũng ổn định.

Thời điểm này, khắp các nẻo đường dẫn về làng mai Nhơn An tấp nập những chuyến xe tải nườm nợp nối đuôi nhau “ăn hàng”. Xen lẫn vào đó là khung cảnh mọi người tất bật với công việc chăm sóc, giao dịch mai. Những vườn mai bạt ngàn với nụ, hoa chi chít nở xen lẫn ánh nắng rực rỡ ngày xuân trông thật tuyệt vời. Tại dọc các tuyến quốc lộ 1, tuyến đường liên thôn, liên xã, hàng vạn chậu mai đã được cắt tỉa, tạo dáng, thế đẹp được trưng bày trong khuôn viên sân, bãi tập kết rộn ràng khoe sắc.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn mai, ông Nguyễn Việt, hộ dân có hơn 10 năm thâm niên trong nghề trồng hoa tại làng mai Trung Định, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên mai vàng nở đúng dịp tết. Đến thời điểm này, nhà nào trong làng cũng đều có mai vàng đua nhau chớm nở. Du khách chỉ đi ngoài đường nhìn vào cũng đủ cảm nhận được không khí tết đang đến gần. Cũng vào thời điểm này năm ngoái thị trường mai vàng lại rất ảm đạm vì nhiều làng mai bị thiệt hại nặng nề do rét kéo dài”.

Rời làng mai Trung Định, chúng tôi tiếp tục lên đường tìm về “thủ phủ” làng mai Háo Đức - nơi được mệnh danh là miệt vườn hoa, cây cảnh tết tại Nhơn An. Vừa đặt chân đến đầu làng, ấn tượng đập vào mắt chúng tôi đó là hình ảnh hàng ngàn chậu mai vàng đang rực rỡ khoe sắc. Ở đây, hầu như gia đình nào cũng trồng, kinh doanh mai tết. Hộ ít nhất cũng có trăm chậu, hộ nhiều lên đến hàng ngàn chậu. Xung quanh những ngôi nhà, mảnh vườn đều được bao phủ bởi mai vàng dệt nên một bức tranh đa sắc màu tuyệt đẹp.

“Vụ mai tết này gia đình có hơn 1.000 chậu. Tính đến thời điểm 20 tháng chạp âm lịch có khoảng 95% mai đã bóc vỏ trấu, chớp nụ; hơn 30% mai đã bắt đầu nở. Theo kinh nghiệm lâu năm, có thể khẳng định rằng vụ mai Tết Nhâm Thìn 2012 này đối với bà con là được mùa” - anh Bùi Văn Duy, một "chuyên gia” trong nghề trồng mai tại “thủ phủ” mai cảnh Háo Đức, cho biết.

Mùa mai tết bội thu

Đối với người trồng mai tại thủ phủ mai Nhơn An, mai tết được mùa bà con chỉ mừng một nhưng được giá dân lại mừng đến mười. Năm nay, mai tết không chỉ được mùa mà còn lại được giá. Theo người trồng, hiện nay mai tết từ 4-5 năm tuổi có giá từ 400.000 - 600.000 đồng/chậu, mai 8-10 năm tuổi giá dao động từ 2-6 triệu đồng/chậu. Vui hơn, mới đến 20 tháng chạp âm lịch nhưng nhiều vườn mai rơi vào cảnh “cháy hàng”.

Ông Nguyễn Việt, người trồng mai tại làng mai Trung Định, xã Nhơn An, vui mừng: “Cả vườn mai nhà tôi hiện có 1.000 chậu, trong đó 250 chậu mai 4-5 năm tuổi để cung ứng cho thị trường mai tết. Tính đến trưa nay (2-2), tôi đã bán hết 200 chậu với doanh thu hơn 100 triệu đồng. Trung bình mỗi chậu có giá từ 500.000-600.000 đồng, so với năm ngoái giá mai năm nay tăng thêm 15-20%. Dự kiến với giá cả, sức mua như hiện tại kết thúc vụ, tôi sẽ thu về 150 triệu đồng”.

Nguyên nhân khiến thị trường mai tết “hút hàng” được các bậc cao niên trong nghề tại Nhơn An lý giải: Năm nay, nhiều vườn mai tết miền Bắc, thời tiết rét đậm kéo dài khiến mai không kịp bung trấu. Miền Nam tiết trời hanh khô, nắng nóng kéo dài nên mai nở sớm; bên cạnh đó sự lên xuống thất thường triều cường đã gây ngập úng cục bộ, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vườn mai.

Ông Phan Thanh Dần, trưởng văn phòng UBND xã Nhơn An, cho biết: “Năm nay cả xã hiện có trên 2.200/2.800 hộ trồng mai, cung ứng ra thị trường hơn 20.000 chậu; nhờ thời tiết thuận lợi nên hầu hết bà con trồng mai trên địa bàn đều được mùa lớn. Niên vụ mai xuân 2011-2012, doanh thu bán mai của xã đạt 8 tỉ đồng. Nếu sức mua, giá cả như hiện nay, doanh thu mai tết trên địa bàn cả xã sẽ tăng mạnh; đến nay có thể khẳng định rằng người trồng mai ăn tết vui hơn mọi năm, bởi mai vừa được mùa lại được giá”.

Theo NGUYỄN TRỌNG (TTO)