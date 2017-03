Trung Quốc đồng ý sử dụng gạo biến đổi gien

Trong văn bản trả lời các câu hỏi của Tạp chí The Wall Street hôm thứ Hai ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết Bộ đã cấp giấy chứng nhận an toàn cho hai giống lúa và ngô biến đổi gien phát minh trong nước sau nhiều năm sản xuất thử nghiệm và tiến hành các thử nghiệm về môi trường. Ước tính trong vòng 2 đến 3 năm tới, các giống lúa và ngô này sẽ chính thức được đưa vào trồng do còn phải trải qua một số giai đoạn phê duyệt.

Các công ty nước ngoài nơi phát minh ra các giống biến đổi gien trên hết sức vui mừng trước thông tin này. Đây được coi là một thông tin tốt trong bối cảnh sử dụng công nghệ sinh học vào trồng trọt tại Trung Quốc.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ gạo hàng đầu thế giới. Việc nước này sử dụng các giống lúa biến đổi gien có khả năng làm thay đổi các khuôn mẫu trong nguồn cung ngũ cốc toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc lâu nay vẫn ủng hộ nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Đây được coi là một phần trong những nỗ lực nhằm đảm bảo đất nước này có thể đáp ứng đủ nhu cầu về các lương thực thiêt yếu trong nước.

Các giống ngô, bông và đậu tương biến đổi gien đã được trồng tại Mỹ, Canada... và các nước khác nhưng các giống lúa biến đổi gien vẫn chưa được trồng trên diện rộng ở bất kỳ đâu.

Theo LINH CHI (Agroviet/Agriculturenews)