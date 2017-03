Trung Quốc giữ 50% nguồn cung nguyên liệu dệt may

Trung Quốc hiện giữ vai trò chi phối rất lớn trong vấn đề cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành dệt may toàn cầu. Nhận định này được Hiệp hội Bông sợi VN (Vcosa) đưa ra trong hội thảo “Cập nhật các hiệp định thương mại đã và sẽ tác động đến ngành dệt may VN”, do Hội Dệt may thêu đan TP.HCM tổ chức ngày 25-10.

Theo Vcosa, trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu hiện nay, Trung Quốc chiếm 27% về nguồn cung cấp bông, 60,42% về xơ, 50,6% về lượng vải dệt (tương ứng 86 tỉ m2), 48% số lượng cọc sợi (tương ứng 120 triệu cọc). Các tỉ trọng nói trên của Trung Quốc bỏ rất xa các nguồn cung khác như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan về số lượng cung cấp cũng như thị phần chi phối.



Theo T.V.N (TT)