Từ 1/3/2013, rút tiền ATM nội mạng cũng mất phí

Ngày 28/12, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 35 quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, trong đó có biểu phí mới về các giao dịch thẻ được thực hiện tại máy rút tiền tự động (ATM).

Theo đó, từ ngày 1/3/2013 đến hết năm 2013, phí rút tiền nội mạng được khống chế không quá 1.000 đồng mỗi giao dịch. Sang năm 2014, mức phí này sẽ tăng gấp đôi và gấp ba vào năm 2015. Các giao dịch rút tiền ngoại mạng sẽ mất tối đa 3.000 đồng mỗi giao dịch và quy định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2013.

Biểu phí được áp dụng từ 1/3 năm sau

Loại phí Mức phí Phí phát hành thẻ Tối đa 100.000 đồng một thẻ Phí thường niên Tối đa 60.000 đồng một thẻ một năm Vấn tin tài khoản nội mạng (không in chứng từ) Tối đa đồng (nội mạng) Tối đa 500 đồng một giao dịch (ngoại mạng) In sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản 100 - 500 đồng một giao dịch (nội mạng) 300 - 800 đồng một giao dịch (ngoại mạng) Rút tiền mặt nội mạng Tối đa 1.000 đồng một giao dịch (từ 1/3 đến 31/12/2013) Tối đa 2.000 đồng (từ 1/1/2014 đến 31/12/2014) Tối đa 3.000 đồng (từ 1/1/2015 trở đi) Rút tiền mặt ngoại mạng Tối đa 3.000 đồng một giao dịch Chuyển khoản Tối đa 15.000 đồng mỗi giao dịch

Phí vấn tin tài khoản (không in chứng từ) đối với thẻ ngoại mạng sẽ mất nhiều nhất 500 đồng cho một giao dịch. Nếu chủ tài khoản muốn in sao kê hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản sẽ bị thu phí từ 100 đồng đến 500 đồng cho mỗi giao dịch với ATM nội mạng; 300 - 800 đồng nếu giao dịch ATM ngoại mạng.

Thông tư này cũng nêu rõ, mọi giao dịch nội mạng đều mất phí từ 0 - 15.000 đồng một giao dịch. Ngoài ra, phí phát hành thẻ cao nhất là 100.000 đồng còn phí thường niên để duy trì tài khoản nhiều nhất là 60.000 đồng một năm.

Ngân hàng nhà nước cũng nêu rõ, ít nhất trước 15 ngày trước khi áp dụng biểu phí mới, các ngân hàng phải gửi biểu phí dịch vụ thẻ cho Ngân hàng Nhà nước để báo cáo và giám sát và niêm yết công khai cho khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố ý định thu phí từ năm 2013 khi đưa ra Dự thảo “Thông tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa" để lấy ý kiến. Bản thân các ngân hàng cũng đã hơn hai lần "rập rình" đòi thu phí.

Các ngân hàng lý giải phải thu để bù đắp chi phí hạ tầng và vận hành dịch vụ ATM, bởi họ đã chịu lỗ nhiều năm qua. Theo tính toán của một ngân hàng cổ phần, chi phí cho mỗi giao dịch tại ATM lên tới 6.000 đồng.

Tuy nhiên, từ phía người sử dụng, nhiều khách hàng phản ánh cơ sở hạ tầng của hệ thống ATM hiện nay chưa thỏa đáng nếu các ngân hàng đòi thu phí. Hơn nữa, bản thân các ngân hàng cũng hưởng lợi nhờ số dư trong tài khoản ATM (lãi suất thấp hơn rất nhiều so với lãi tiền gửi tiết kiệm).

Theo Thanh Thanh Lan (VNE)