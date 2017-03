Từ 10h sáng nay, giá xăng dầu tăng thêm 1.000 đồng

Được sự chấp thuận của Liên bộ Tài chính - Công Thương, các doanh nghiệp đầu mối đồng loạt tăng giá xăng dầu thêm 1.000 đồng mỗi lít, từ 10h sáng nay.

Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới 13.500 đồng một lít, dầu hỏa giá 13.000 đồng, dầu diezel 11.500 đồng. Mức tăng 1.000 đồng này cũng được áp dụng đối với các mặt hàng dầu và chủng loại xăng khác.

Trao đổi với chúng tôi, các doanh nghiệp đầu mối cho biết sẽ áp dụng giá bán mới từ 10h sáng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dầu thế giới đang có xu hướng nóng trở lại khi nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng cao trong những tháng hè. Theo quy định của Liên bộ Tài chính - Công Thương, mỗi đợt điều chỉnh giá xăng dầu không được vượt 500 đồng mỗi lít. Tuy nhiên lần này, do doanh nghiệp lỗ ở mức cao, trên dưới 2.000 đồng mỗi lít, liên bộ chấp nhận mức tăng 1.000 đồng.

Vào 8h30 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tại Sở giao dịch hàng hóa New York đã chạm ngưỡng 70,79 USD tăng 78 cent, bằng 1,1% so với so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp VN - giá xăng dầu thành phẩm vẫn giữ ở mức cao trong vòng hơn 20 ngày qua. Trong đó, dầu thành phẩm DO 0,25 vận hành quanh ngưỡng dưới 70 USD một thùng, xăng A92 thành phẩm dao động trên 72 USD một thùng. Thậm chí có thời điểm, giá xăng A92 thành phẩm vượt lên ngưỡng 76 USD một thùng. Với giá bán này, doanh nghiệp đang lỗ trên 2.000 đồng mỗi lít xăng, dầu các loại.

Trước diễn biến thất thường của giá dầu thế giới, ngay từ cuối tháng 5, một số doanh nghiệp đầu mối đã đề xuất tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, sau 3 lần hoãn tăng để cân đối lợi ích giữa các bên gồm doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán.