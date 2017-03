Từ 1-3-2013, phí rút tiền ATM nội mạng tối đa 1.000 đồng/lần

Theo đó, từ 1-3-2013, phí rút tiền mặt tại ATM giao dịch nội mạng có mức thấp nhất là 0 đồng và tối đa 1.000 đồng/lần cho năm 2013. Các năm tiếp theo sẽ tăng dần và tối đa 3.000 đồng/giao dịch vào năm 2015; riêng phí ngoại mạng áp dụng tối đa 3.000 đồng/giao dịch.

Bên cạnh đó, NHNN quy định phí phát hành thẻ từ 0 đến 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 đến 60.000 đồng/thẻ/năm. Phí vấn tin tài khoản (không in chứng từ) tại ATM chỉ thu giao dịch ngoại mạng từ 0 đến 500 đồng/giao dịch; phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tại ATM giao dịch nội mạng từ 100 đến 500 đồng/giao dịch; giao dịch ngoại mạng từ 300 đến 800 đồng/giao dịch. Phí chuyển khoản từ 0 đến 15.000 đồng/giao dịch.

TRÀ PHƯƠNG