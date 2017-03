Từ 15-4, thuế nhập khẩu đường giảm xuống còn 15%

Theo đó, từ ngày 15-4, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường tinh luyện được điều chỉnh từ 40% giảm xuống còn 15%, đường thô từ 25% xuống còn 15%.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã có quy định việc nhập khẩu mặt hàng đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2011. Theo đó, Bộ Công Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 150.000 tấn đường thô và đường tinh luyện cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất; 50.000 tấn đường thô cho một số nhà máy đường để tinh luyện; 50.000 tấn đường tinh luyện cho một số thương nhân kinh doanh thương mại để bổ sung nguồn cung cấp cho thị trường.

Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến giữa tháng 2-2011, các nhà máy đường trong nước đã sản xuất được 584.300 tấn đường (sản lượng này thấp hơn 36.000 tấn so với cùng kỳ năm 2010); lượng đường tồn kho 228.100 tấn (thấp hơn 24.000 tấn so cùng kỳ năm ngoái); lượng đường các nhà máy bán ra đạt 145.400 tấn (cao hơn 40.000 tấn so cùng kỳ năm 2010).

LX