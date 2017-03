Từ 15-9: Củ sắn và cây mía thành... xăng

Mới đây, một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã mua công nghệ sản xuất cồn bằng năng lượng tái tạo từ mía và sắn. Công nghệ này giúp người tiêu dùng được sử dụng nhiên liệu với giá rẻ hơn khoảng 7%-10% giá xăng dầu hiện nay.

Xăng lên men từ sắn và mía

Ông Vũ Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí, đơn vị đang thử nghiệm dự án nói trên, cho biết bắt đầu từ 15-9 tới, xăng được sản xuất từ mía và củ sắn sẽ được bán thử nghiệm tại Việt Nam. Đây là loại nguyên liệu được sản xuất giống như công nghệ chế biến rượu lên men thủ công của Việt Nam.

Đặc điểm của loại xăng này là có thể sử dụng chung với loại xăng khác mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Ông Vũ Thanh Hà cho biết thêm, loại xăng này sẽ chỉ sử dụng cho ôtô và xe máy. Dự kiến trong năm 2009 sẽ cung cấp cho các loại phương tiện khác như tàu thủy, tàu hỏa...

Giảm khí độc hại

Ông Hà cho biết xăng ethannol có thể tái tạo được vì đây là những nguyên liệu do con người trồng ra và có khả năng tái sản xuất mở rộng. Đây là điểm mấu chốt cơ bản khác nhau giữa xăng ethanol và xăng dầu mà chúng ta đang dùng vì xăng dầu hiện nay chủ yếu được sản xuất bằng nguyên liệu hóa thạch trong lòng đất và nguồn đó có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, theo ông Hà, lượng khí thải ra môi trường của loại xăng này chỉ bằng 60%-70% so với xăng. Ưu điểm nữa của loại nhiên liệu mới này là có khả năng tự xử lý khí thải ra môi trường. Xăng thải khí CO ra môi trường nhưng khi trồng sắn và mía cho vụ sau, cây sẽ hấp thụ và hút trở lại lượng khí CO đã thải ra môi trường, tạo quy trình xử lý khép kín, không gây hại cho môi trường.

Việc sản xuất xăng ethanol đem lại lợi ích xã hội rất lớn, nguồn nguyên liệu sản xuất từ mía, sắn sẽ là sản phẩm chính cho sản xuất sản phẩm tinh cho công nghiệp. Điều này không chỉ tạo công ăn việc làm cho nông dân mà còn thúc đẩy quá trình sản xuất, tận dụng được các nguyên liệu nông nghiệp. Theo ông Hà, việc sản xuất xăng từ cây mía và cây sắn cung cấp cho thị trường trong nước cũng là giảm nhập khẩu xăng dầu, đem lại thu nhập cho nông dân. Đó cũng chính là cách “biến cây sắn và cây mía thành ngoại tệ”.

“Thế giới có xăng sản xuất từ mía, ngô, sắn và các sản phẩm khác có chứa tinh bột như gỗ, rơm... Trước mắt, giai đoạn một, nhà máy sẽ tận dụng những nguyên liệu sẵn có (sắn và mía). Giai đoạn hai sẽ quy hoạch sản xuất từ những nguyên liệu có năng suất cao hơn” - ông Hà cho biết thêm.