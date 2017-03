Từ 1-9 giá gas tăng 51.000 đồng/bình

Công ty Gas Pacific Petro và Saigon Petro gas cũng có mức tăng tương tự và giá bán đến người tiêu dùng dao động 417.000-418.000 đồng/bình 12 kg. Riêng Công ty Shell Gas Việt Nam tăng 51.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 455.000 đồng/bình 12 kg.

Các công ty gas cho biết nguyên nhân giá gas tháng 9 tăng là do giá gas thế giới tháng 9 công bố 950 USD/tấn, tăng 175 USD/tấn so với tháng 8. Do đó các công ty điều chỉnh giá tăng theo.

Như vậy, sau bốn tháng giảm giá liên tục từ tháng 4 đến tháng 7, đây là lần thứ hai trong năm giá gas tăng mạnh trở lại.

TÚ UYÊN